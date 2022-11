Ja! Er is nu ook een BMW 850 restomod!

De BMW 850 Restomod heeft net als de moderne M850 een V8, maar dan eentje die toeren wil maken.

Gisteren passeerde deze epische E30 M3 restomod de revue. Dat was een M3 die was omgebouwd met een 5.0 V10 die tot 635 pk was opgevoerd. Dat klinkt als muziek in de uren. Letterlijk. De mensen achter dat project zijn van Renner Projekts (ja, met een ‘k’ in plaats van een ‘c’) uit Miami.

Vandaag hebben we deze BMW 850 restomod voor je. Ook hier hebben ze de auto helemaal opnieuw opgebouwd. Dat gaat misschien wel verder dan fabrieksnieuw, want de auto wordt helemaal gestript en vervolgens opgebouwd met nieuwe (en betere) onderdelen. Denk aan de Eibach-veren en Bilstein-dempers. Maar ook een nieuwe motor en nieuw interieur.

BMW 850 restomod

Het resultaat is de ‘Project 8’. Het leuke is dat ze de auto er juist zo klassiek mogelijk uit willen laten zien. Meestal is het juist het tegenovergestelde, dat men de auto in kwestie zo modern mogelijk wil laten overkomen.

In dit geval is er gebruik gemaakt van een 850i uit 1991, maar in principe kun je elke BMW 8 Serie van de E31 gebruiken, ook de 840i of 850CSI. Alhoewel die laatste wel een beetje zonde zou zijn.

Deze BMW 850 restomod had dus de V12 onder de kap. Die motor loopt extreem mooi, maar is net als een Jaguar V12 uit de jaren ’80 erg goed in het omzetten van benzine naar, eh, ja, alleen hitte. Want veel vermogen levert de BMW 850i niet met 299 pk. De V12 van Mercedes (weliswaar wat groter) had meer dan 400 pk in die tijd.

M3 motor

Het maakt allemaal niet uit, want er ligt nu een andere motor in, namelijk de S65B40-V8 uit de BMW M3 van de E90-generatie. In dit geval is de motor nog verregaand standaard, maar je kan op verzoek laten kietelen. Met de S65-motor wordt de Project 8 wel een ander type auto met een lichtere en hoogtoerige motor in het vooronder.

Mocht je een zwaarder en koppelrijker blok wensen: de 4.9 V8 uit de BMW Z8 is ook mogelijk. Ook de 5.0 V10 uit de BMW M6 is en optie. Of je pikt ze uit respectievelijk de E39 en E60 M5.

Deze BMW 850 restomod is gespoten in bronzen bruintint die verrassend goed past bij de oranje clignoteurs en het geheel beige interieur. De velgen zijn zeer fraai HRE-exemplaren, model Vintage 501 met gouden hart. Uiteraard kun je een andere velg- en kleurencombinatie selecteren.

Wat het allemaal gaat kosten is niet bekend, maar de ombouw van M3 van gisteren kostte zo’n 350.000 exclusief de M3. We schatten zo in dat het voor deze 8 Serie minimaal het zelfde is. Gelukkig is een 8 Serie iets eenvoudiger te verkrijgen dan een M3.

Videocredits: Wheels Boutique

