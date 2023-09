Heerlijk foute AMG GT 4-Door is heerlijk fout

Wat is er mis met een heerlijke foute AMG GT?

Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar de Mercedes-AMG GT 4-Door ‘Coupé’ is een beetje te braaf. Toevallig staat er eentje bij ondergetekende in de grote parkeergarage. Het is een hele toffe auto, maar hij heeft een probleempje dat heel erg erg veel moderne auto’s hebben tegenwoordig. Ze staan een tikke iel ‘op de benen’, eigenlijk. Je weet wel ‘never skip legday’. Daarbij zijn auto’s tegenwoordig voorzien van relatief smalle velgen, dit voor minder weerstand en betere efficiency. Maar maakt die laatste paar procent nog uit bij een dikke V8?

De wielen staan wat ver naar binnen om te zorgen dat de auto bruikbaar is voor elke dag is er zoiets als een praktische rijhoogte. Daarbij zijn auto’s tegenwoordig voorzien van relatief smalle velgen, dit voor minder weerstand en betere efficiency. Maar maakt die laatste paar procent nog uit bij een dikke V8?

Heerlijk foute AMG GT 4-Door

Begrijp ons niet verkeerd, de auto is absoluut niet lelijk, maar mist een klein beetje visuele drama. En aangezien je een AMG GT 4 Door kiest en geen CLS of E-Klasse, vind je een sportiever uiterlijk wel degelijk belangrijk.

Gelukkig zijn er meerdere specialisten waar je Panamera-concurrent naartoe kan brengen. Natuurlijk is Brabus verreweg de bekendste, maar misschien ook de minst originele. Tuners als Väth en Lorinser helpen je ook heel erg graag. Maar vandaag hebben we een oude bekende: Mariani!

Mocht je Mariani niet kennen, dat is een tuner die al sinds 1985 aan de weg timmert. In de meeste gevallen houden ze zich bezig met Mercedessen en dan de iets foutere Merrie’s. Vroeger, als je kwam voorrijden in een Mariani Mercedes met MAE-velgen was je echt het mannetje op de kermis, sportschool of Rosse buurt. De botsauto-exploitant was dan echt vet jaloers op jouw luxe slee. De exploitanten van Sjonnie Incasso ook.

Hoogtepuntje

Het hoogtepuntje zijn nu niet de MAE-putdeksels, maar velgen van Mariani zelf. Ze meten 11Jx21 voor en 12,5Jx21 achter. Als je écht geen comfort meer wenst, kun je ook kiezen voor 22 inch grote wielen. Maar als we de fitment zo bekijken, zit je nu al precies goed met deze maten. Er is géén gebruik gemaakt van spacers! De stance is niet alleen geslaagd door de grotere wielen, maar ook door de verlaging. De AMG GT is voorzien van luchtvering en daarvoor heeft Mariani een module om het in hoogte in te stellen.

Dan de motor, die pakken ze ook eventjes aan voor je. middels een softwarematige ingreep stijgt het vermogen van 639 pk naar 725 pk! Het koppel stijgt naar 850 Nm. Wat het doet met de prestaties zegt de veredelaar uit nog niet, maar qua prestaties zul je niets te kort komen. Dit is geen ‘E-Performance’, dus je zit niet met een elektromotor plus zware accu, maar daardoor wel een iets hogere BPM. Perfect dus om een keurige okazie op de kop te tikken.