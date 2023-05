Kies uit deze twee Turkse grootheden op Marktplaats

Ja, tweemaal een Turkse sedan Tofas Dogan genaamd, in beide gevallen lekker aangekleed.

De Turkse autoindustrie lijkt aanvankelijk niet zo groot te zijn. Als wij je vragen om een paar Turkse automerken op te noemen, wordt het lastig. Uiteraard is daar het veelbelovende merk Togg. En vergeet niet de hoeveelheid auto’s die in Turkije worden geproduceerd. Denk aan Ford Otosan, Oyak-Renault en Honda Türkiye. Daarnaast zijn er ook Turkse automerken die helaas gestopt zijn, zoals Devrik, Askam en Anadol.

En dan is er ook nog Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, oftwel Tofas. Het merk maakt op dit moment personenauto’s en bedrijfswagens voor Stellantis-merken als Citroen, Fiat, Opel en Peugeot. Maar het merk bestaat al sinds 1968 en bouwt voornamelijk auto’s onder licentie. Dat is met de Tofas Dogan niet anders.

Tofas Dogan

Dan gaan we nu in een paar zinnen uitleggen wat een Tofas Dogan in. Kijk, sinds 1977 bouwt Tofas een grote sedan dat in principe een licht aangepaste Fiat 131 is. Deze grote sedan komt in eerste instantie als Tofas Murat 131 op de markt. In 1981 gebruikt men ook de de naam Sahin voor dit model, evenals de Kartal.

De Sahin is ietsje eenvoudiger en de Kartal is een stationwagon. De Tofas Dogan is juist de luxe versie met de grote motor. Nu is dat heel relatief, maar een 1.6 met vijfbak was in de jaren ’80 best aardig. Ook had de Dogan items als stoffen bekleding (in plaats van skai) en een met vilt beklede kofferruimte. Ja, dat was luxe anno 1981.

Hoogbejaarde Fiat 131

Prijstechnisch was de Tofas Dogan heel erg interessant. Je had namelijk een grote middenklasser met luxe uitrusting en flinke motor ten opzichte van een even dure Europese schrale C-segment hatchback. De Tofas Dogan bleef voor lange tijd in productie. Men kon er niet genoeg van krijgen.

De basis bleef de inmiddels hoogbejaarde Fiat 131, maar het exterieur kreeg wel de nodige wijzigingen mee. Vanwege diens populariteit en het feit dat ‘ie zo lang in productie was, is de aftermarket-scene voor deze auto enorm. Het zijn inmiddels toffe cultauto’s, zeker in de juiste uitvoering.

Twee exemplaren op Marktplaats!

Mocht jij denken: “Ik wil ook een Tofas Dogan!” dan hebben wij goed nieuws voor je. Er staan er namelijk twee te koop op marktplaats te koop. Jazeker, tweemaal! En in beide gevallen zijn ze lekker dik uitgevoerd en voorzien van rode lak.

De eerste is een 1.6 SLX die zowel op benzine als LPG kan lopen. De auto is voorzien van een nieuwe motor, BBS velgen en een heuse sportuitlaat. Of het echte BBS wielen zijn, is niet duidelijk, mocht dat wel zo zijn dan is de auto met gemak de vraagprijs van 8.500 euro waard. De auto komt uit 1993 en heeft kilometers gelopen. Hoeveel is niet duidelijk, maar bij deze leeftijd is het ook minder relevant. Bekijk ‘m hier op Marktplaats!

Het andere exemplaar is ook donkerrood van kleur een heeft ‘15.000’ km gelopen. Dan weet je een ding zeker, het is waarschijnlijk veel meer dan dat. Wellicht dat er ook hier een nieuwe motor in gelegd is.

Of dat ‘ie 15.000 km geleden fabrieksnieuw is gemaakt. Het is sowieso een bijzonder tof exemplaar dat helemaal gepimpt is. Het interieur is compleet nieuw check de bagageruimte! Daarin zitten voldoende speakers om op de Coolsingel een feestje te geven. Geheel in stemming kun je ook een potje digitaal voetballen. Check de advertentie hier!

Met dank aan Mehmet voor de tip!