Koop deze retezeldzame hot hatch op Marktplaats

Een DS3 Racing zie je sowieso niet vaak en deze DS3 Racing is nog eens extra speciaal.

Als het gaat om ‘fun-for-money’ gaat er weinig boven een hot hatch. Je rijdt alleen niet altijd met iets unieks rond, omdat veel mensen toch uitkomen bij dezelfde ‘usual suspects’.

Daar is op zich niks mis mee, maar het kan zijn dat je een minder voor de hand liggende hot hatch wilt. In dat geval is de Citroën DS3 Racing een interessante optie. Dit is een hartstikke leuk alternatief voor een Mini Cooper S of John Cooper Works.

Het 1.6 blok is goed voor 207 pk en 275 Nm koppel en daarmee heb je gewoon een lekker potente hatchback. We moeten erbij zeggen dat het THP-blok wat aandachtspunten kent, maar dat geldt voor bepaalde Mini’s uit die periode net zo goed. Dit zelfde blok is namelijk ook door Mini gebruikt.

De DS3 Racing zou aanvankelijk gelimiteerd worden tot 1.000 stuks, maar uiteindelijk besloot Citroën dit aantal te verhogen naar 2.400 stuks. Daarmee is het alsnog een aardig zeldzame hot hatch.

Dit exemplaar is zeker zeldzaam, want het is een heuse special edition. Een Mat Gold Edition, om precies te zijn. Deze is te herkennen aan de vele accenten in matgoud. Zelfs het dashboard is uitgevoerd in deze kleur. Deze uitvoering is ook 10 mm verlaagd.

Met deze special edition herinnerde Citroën iedereen nog even aan het feit dat ze negen WRC-titels op hun naam hadden staan. De laatste twee daarvan waren met een DS3 behaald, dus de link met de WRC is zeker niet vergezocht.

Volgens de Marktplaats-advertentie zijn er maar 20 stuks van gebouwd, maar dat durven we niet te bevestigen. De Mat Gold Edition is aanvankelijk inderdaad in een oplage van 20 stuks gemaakt, maar dat was speciaal voor Japan. Er zijn echter ook linksgestuurde exemplaren, zoals deze.

Het is in ieder geval iets bijzonders, laten we het daar op houden. Helaas betekent dit ook dat het meteen de duurste DS3 is van Marktplaats, want de verkoper wil er €15.900 voor hebben. In vergelijking met Mini’s is dat trouwens niet eens zo duur. Je moet alleen nog wel een Nederlands kenteken regelen.