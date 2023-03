Kies maar, Porsche 997 op Marktplaats editie

Twee uitersten van de Porsche 911 997 Carrera en allebei staan ze te koop op Marktplaats!

Dat een Porsche 911 in vele versies besteld kan worden, dat weet iedereen. Tegenwoordig is het wel een beetje uit de hand gelopen. Meerdere Turbo-varianten, GT3, GT2 en ook nog eens GT3 RS en GT2 RS en dan ook nog een scala aan speciale versies zoals Speedster, Sport Classic en Dakar. Je zou bijna vergeten dat je ook nog ‘gewoon’ een Carrera kan krijgen, de ‘basis-911’. En ook daar kun je nog kiezen tussen de versie met iets meer pk (Carrera S), de versie met vierwielaandrijving (Carrera 4), de versie met iets meer pk en vierwielaandrijving (Carrera 4S) en de heftigste Carrera genaamd GTS. Kortom: je doet jezelf bijna tekort als je dit alles direct vergeet en met een basis-Carrera ervandoor gaat. Of niet?

Porsche 911 Carrera 997

Nou, je rijdt nog wel gewoon een Porsche 911 en het bekende Porsche-recept voor stuurgevoel en snelheid zit ook gewoon in een Carrera. Draaien we de klok even terug naar de tijd dat de 997-generatie de nieuwste 911 was, dan komen we twee exemplaren tegen die heden ten dage een mooi inzichtje geven in wat je al kon met een simpele Carrera. Twee vrijwel identieke auto’s die toch aardig van elkaar verschillen.

Goedkoopste

We beginnen met de goedkoopste van het tweetal Porsche 997 op Marktplaats. En dan bedoelen we niet enkel de goedkoopste uit dit vergelijk, nee, de goedkoopste op Marktplaats. Aan de uitvoering ligt het niet. Oké, er is niet met PTS-kleuren in de weer gegaan en er zit ook verder niks uitermate bijzonders qua opties op, maar je krijgt wel wat. Ingebouwde navigatie (wat middels PCCM+ nu wel weer een upgrade kan gebruiken), een schuifdak en een sportuitlaat die luider en zachter kan worden. Dat alles dus in een basis-Carrera, dus een 3.6 liter ongeblazen ‘Mezger’ motor met 320 pk.

Nadelen? Wel een paar, het is immers de goedkoopste Porsche 997 op Marktplaats. Voor velen is de kilometerstand wel een dingetje, deze import-911 heeft 268.771 km achter de kiezen. Van ondergetekende ga je daar geen uitspraken over horen (dat zou hypocriet zijn), maar het blijven toch keiharde kilometers. Wel is het onderhoud gedocumenteerd, dus met een kritisch oog kun je prima nog een stuk rijden met deze Carrera. Een ander nadeel: dit is het pre-PDK-tijdperk, dus de automaat in deze Carrera is ‘oké’. Dit was echt de laatste generatie 911 waarbij een automaat geen emotionele keuze was.

Kopen

Voor zover we kunnen zien is de goedkoopste Porsche 997 van Marktplaats best een oké aanbod, maar de goedkoopste Porsche 911 betekent nog niet direct een goedkope auto. Er wordt nog 29.950 euro gevraagd voor deze 997. Kopen kan op de advertentie van de goedkoopste 997 op Marktplaats.

Mooiste(?)

Goed, dat is één voordeel van de Porsche 997 als simpele Carrera: het is lekker goedkoop. Wat nou als al dat Turbo en Carrera 4S-geneuzel je worst zal wezen maar je wel nog even de optielijst in wil duiken? Dat zag er anno 2006 ongeveer uit zoals de andere Porsche 997 Carrera op Marktplaats die we willen behandelen.

Carmona Red

Wat we gelijk even willen behandelen: hij is rood! En een fraaie tint ook. De verkoper heeft het over Carmine Red (Karmijnrood) maar die tint ken je wellicht van moderne Porsches en die is een stuk lichter. Dit is dan ook Carmona Red Metallic. Des tijds een tamelijk zeldzame optie en ons grauwe Nederlandse weer laat deze kleur echt niet uit zijn recht komen ‘zoals ‘ie heurt’. Het exterieur wordt afgemaakt door de eenvoudige vijfspaaks velgen en ook hier krijg je een schuifdak.

Ook het rode exemplaar is lekker aangekleed en de kilometerstand is met 109.000 kilometer een stuk lager. Bovendien is deze Carrera origineel Nederlands en deze heeft wél de handbak. Dit klinkt dus sowieso als de betere 997 Carrera van het tweetal van vandaag, maar dat heeft wel zijn prijs.

Kopen

Voor deze rode Porsche 997 Carrera op Marktplaats wordt namelijk 42.500 euro gevraagd. In deze regionen is dat wel een smak extra. De rode Carrera kun je ook kopen op Marktplaats. Is ‘ie zijn extra geld waard of zou jij voor 12.500 euro minder ook al in een 997 durven te stappen? We horen het graag van je in de comments.