Koop deze onherkenbare Porsche op Marktplaats

Wil je graag in een Porsche rijden die niet te herkennen is als Porsche? Grijp dan je kans!

Dat de Porsche 944 ontworpen is door een Nederlander is toch wel iets waar we een beetje trots op mogen zijn. Het design is ten eerste volstrekt uniek en heeft ten tweede de tand des tijds uitstekend doorstaan. Kortom: een hoogstandje van Harm Lagaaij.

Er zijn misschien mensen die zich afvragen waarom we over de 944 beginnen, terwijl de auto op de foto’s duidelijk geen 944 is. Het antwoord zal je verbazen: het is wél een 944. Zoals de Autoblog-lezers van het eerste uur misschien al wisten gaat het om een Heynsdyk, die gebaseerd is op een 944.

De Nederlander Ronald Heijnsdijk – oprichter van het gelijknamige bedrijf – was kennelijk niet zo’n fan van Harm Lagaaij. Hij besloot namelijk de 944 een compleet ander koetswerk te geven. Het resultaat is een quasi-retro cabrio, die heel in de verte doet denken aan een 356 Speedster.

De donorauto is een 944 uit 1986, dus onder de kap is een 2,5 liter viercilinder te vinden. Die is volgens de kentekeninformatie goed voor 150 pk. Ergens moeten er wat pk’s verloren zijn gegaan, want het origineel leverde 163 pk.

Het interieur doet een klein beetje denken aan Spyker, alleen dan zonder de fraaie afwerking en de mooie details. Het oogt allemaal niet erg verfijnd. Dat geldt overigens voor het exterieur net zo goed.

Heynsdyk was ook geen succesverhaal, want de toko ging al na 2 jaar op de fles. Volgens de advertentie zijn er uiteindelijk maar 14 kits gebouwd. Wat je er verder ook van vindt, zo’n Heynsdyk is dus wel een zeldzaam ding. Er staan er momenteel maar vier op Nederlands kenteken.

Een 944 koop je nog altijd voor schappelijke bedragen, dus het is geen verrassing dat deze Heynsdyk duurder is. Er wordt op Marktplaats €34.900 voor gevraagd. De kilometerstand bedraagt een maagdelijke 1.599 km, maar de techniek gaat ongetwijfeld al langer mee dan dat.