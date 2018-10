Kijk, de belangrijkste Mercedes voor 2019

Er hangt veel af van dit model.

Parijs is het toneel van de Mercedes EQC. Over 30 jaar schrijft een grijze @willeme een special over de eerste belangrijke elektrische Mercedes. Ja, er was al een B-klasse Electric Drive, maar dat was slechts een proefballonetje voor het echte werk. Dat echte werk is deze EQC, een volledige elektrische SUV die moet gaan concurreren met onder meer Audi en Tesla.

De getoonde exemplaren in Parijs zijn wit en bruin van kleur. De belangrijkste cijfers op een rijtje: een 80 kWh batterij in combinatie met twee elektromotoren op de voor- en achteras. 408 pk, 765 Nm koppel, een WLPT-actieradius van 400 kilometer op een gewicht van 2.425 kg.

De productie van de nieuwe EQC gaat volgend jaar van start. Deze Mercedes moet hét model van 2019 gaan worden. Het is nog te vroeg om te stellen of Mercedes het gaat winnen van de concurrentie. Zo is er voorlopig nog geen prijs bekend van het elektrische apparaat. Fingers crossed dus voor de 49-jarige Ola Källenius, de opvolger van Dieter ‘de snor’ Zetsche die in 2019 Daimler gaat leiden.