Porsche kiest voor lampencircus met Macan

Doortrekken die handel.

De achterlichten zijn het makkelijkste puntje om de gelifte Macan aan te herkennen. Porsche heeft niet veel nieuws te melden in Parijs, maar met de Macan facelift hebben de Duitsers toch wat belangrijks meegenomen.

Vier uitlaten (optioneel) en dikke velgen zijn puur uiterlijk vertoon. Onder de kap bromt een viercilinder torretje met slechts 245 pk. Je verwacht toch wat meer pit in dit segment. Dat kan, maar dan moet je nog wel geduld hebben. De nieuwe Macan is met de marktintroductie enkel leverbaar met deze tweeliter motor. Dikkere versies volgen pas in een later stadium.

Voordeel van zo’n viercilinder is wel dat je voor ‘slechts’ 85.600 euro een nieuwe Porsche kunt rijden. Weet je buurvrouw veel wat er onder de motorkap ligt. Autoblog topadvies is lekker wachten op de zescilinders. Nadeel is dat ‘ie dan waarschijnlijk een ton gaat kosten met het Nederlandse BPM-circus aan de hand van de kersverse geïntroduceerde WLPT-cyclus. Yak!