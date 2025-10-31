Oplossing voor verblindende lampen lijkt nabij

Ook zo klaar met die felle verblindende lampen midden in de nacht? Er lijkt een oplossing te zijn.

We leven weer in de wintertijd, wat inhoudt dat de kans aanzienlijk is dat zelfs forenzen ’s ochtends in het donker moeten rijden en wellicht ’s avonds een donkere spits tegemoet gaan. En dat betekent: let goed op je lampengebruik. Vooral automatische-lampenstand-gebruikers: je zou bijna zeggen dat je koplampen altijd aan hebben gewoon beter is.

“Verblindende koplampen”

Tenminste, bijna. Want moderne koplampen hebben een nadeel. Vooral LED (Matrix)-koplampen: die produceren toch een verrassend verblindende lampen. Nou werd de theorie altijd zo neergezet dat deze lampen ‘herkennen’ wat ze niet moeten verblinden. Maar of dat in de praktijk werkt? Vaak voelt een moderne lichtbundel alsof iemand constant met groot licht aan rijdt. Niet fijn.

Op de Japan Mobility Show in Tokio is een lichtleverancier ter plaatse genaamd Koito, die een potentiële oplossing biedt voor de verblindende lampen. Opvallend is dat de uitvoering precies zo werkt zoals altijd ‘beloofd is’ voor extreem felle koplampen. De koplampen van Koito zijn namelijk uitgerust met 16.000 individuele ledlampen, die selectief kunnen dimmen dan wel uitschakelen waar nodig. De koplampen communiceren met de ADAS van de auto, zodat de auto precies weet waar de obstakels zitten. De leds richting deze obstakels worden dan minder fel en de rest blijft fel genoeg dat de bestuurder nog steeds genoeg zicht heeft. Voor zover bekend kunnen de koplampen voetgangers, verkeersborden die fel terug schijnen, tegenliggers en auto’s die je volgt herkennen om daar rekening mee te houden.

De vraag is natuurlijk of het echt werkt, al lijkt de praktische uitvoering van de technologie tegen verblindende lampen op hun stand op de JMS te werken. Er natuurlijk nog niks beloofd worden over het toepassen van deze technologie door Koito. Maar dat ze meehelpen is natuurlijk een mooie zaak. Heb jij ook last van die felle lampen? Of is het allemaal onnodig? (via BestCarWeb)