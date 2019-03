Kijk eens, dit is de Audi Q4 e-tron

Een SUV van Audi. Ja, weer een nieuwe.

Het nieuwe hoofdstuk van Audi in de Q-reeks is deze Q4 e-tron. Nu nog een conceptcar, maar straks moet deze volledige elektrische SUV in productie gaan. Kijkend naar de e-tron die nu op de markt komt, kunnen we concluderen dat het uiteindelijke productiemodel niet veel zal afwijken van de concept in deze gallery.

De conceptcar is 4,59 meter lang, 1,90 meter breed, 1,61 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,77 meter. De Q4 e-tron concept staat op het inmiddels welbekende MEB-platform van Volkswagen. Twee elektromotoren zijn goed voor een vermogen van 306 pk. De elektrische SUV sprint daarmee in 6,3 seconden naar 100 km/u. Met een 82 kWh sterke batterij spreekt Audi over een actieradius van 450 kilometer voor de Q4 e-tron Concept. Dat vermogen van 306 pk wordt niet altijd benut. Volgens Audi gebruikt de concept vooral de 204 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Wanneer nodig spreekt de auto de elektromotor op de vooras aan, waardoor het volledige vermogen beschikbaar komt in combinatie met Quattro vierwielaandrijving. Met een 50/50 gewichtsverdeling zou het ook een leuk sturende auto moeten zijn.

Het uiterlijk van de Q4 e-tron Concept heeft diverse overeenkomsten met de e-tron. Kijk bijvoorbeeld naar de dichte grille en de achterbumper, die overigens veel randjes en frutsels heeft. Audi wil met deze Q4 e-tron Concept duidelijk het sportieve elektrische broertje van de e-tron presenteren. En ja, het feit dat de volledige elektrische SUV Q4 e-tron gaat heten en dat de eerste volledige elektrische Audi SUV alleen ‘e-tron’ heet is vreselijk verwarrend.

In het interieur zien we een modern voorkomen dat we van Audi gewend zijn. Weinig knoppen en veel scherm. Het 12.3-inch grote touchscreen is richting de bestuurder geplaatst, wat de ergonomie ten goede komt. Al die schermen zijn leuk, maar je wil je ogen zo veel mogelijk op de weg houden tijdens het bedienen.

De komende jaren bombardeert Audi onder de e-tron benaming een reek SUV’s. De e-tron en deze Q4 e-tron zullen daar onderdeel van zijn, maar ook een e-tron Sportback, de e-tron GT, Avant- en andere carrosserievarianten komen aan bod.