Begin je dag met de GLE53 AMG

Die lust wel een eitje, zo te zien.

Mercedes-AMG heeft een hele lading nieuws voor Genève meegebracht. Daar zitten spectaculaire auto’s als de Mercedes-AMG GT R Roadster en Mercedes-AMG S65 Final Edition tussen. Echter, de schoorsteen moet ook roken bij submerk van Mercedes-Benz. Dat gaat ongetwijfeld lukken met de Mercedes-AMG GLE 53 4-Matic.

Ondanks ‘AMG’ in de merknaam, is het geen échte AMG. Die ruimte wordt vrijgehouden voor de GLE63, die ongetwijfeld in een later stadium gaat volgen. Dat wil niet zeggen dat je met de GLE53 iets te kort zal komen. Sterker nog, de aandrijflijn is eigenlijk om van te watertanden.

De grote SUV wordt namelijk aangedreven door een zes-in-lijn, voorzien van dubbele turbo en een 48V-motor. De elektromotor zorgt er met name voor dat het geheel in beweging wordt gezet. De zescilinder lever 435 pk en 520 Nm en de 48V motor doet er nog eens 22 pk en 250 Nm bovenop. Hierdoor sleurt het gevaarte in 5,3 seconden van 0 naar 100 km/u.

Op de livepics valt helaas de grille nog wel op. Het is absoluut indrukwekkend, maar het doet meer denken aan een gigantische eiersnijder (leuk woord voor Hagenezen) dan aan de befaamde Panamerica-grille.