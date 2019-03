De eerste nieuwe Morgan sinds 2002 is een feit

Tally Ho, Old Chap!

Morgan is een merk dat niet heel erg met zijn tijd mee gaat. De trotse Britten houden heel graag vast aan hun tradities. Dat heeft een voordeel, want zo kan de kleine fabrikant vrij lang doen met een model. Heel soms wordt er een gloednieuwe auto geïntroduceerd en meestal valt het niemand op.

Dat was 19 jaar geleden wel anders met de Morgan Aero 8. Dat was een compleet nieuwe auto, ondanks dat ook die auto (gedeeltelijk) een houten chassis had. De looks van die auto waren niet onomstreden (het ding keek scheler dan Guide Weijers), maar de techniek (een V8 van BMW) kon men wél waarderen.

Uiteindelijk heeft Morgan het licht gezien met de Morgan Plus Six. Het recept is zo simpel en zó eenvoudig dat je je afvraagt waarom Morgan er niet eerder mee is gekomen. Namelijk een tweezits roadster met een zes-in-lijn motor. De Plus Six heeft de B58 zes-in-lijn van BMW onder de kap, goed voor 340 pk. In feite is deze klassiek ogende Morgan in motorische opzicht net zo modern als de nieuwe Toyota GR Supra.

Schakelen doe je met een achttrapsautomaat van ZF. Naar Morgan maatstaven is het chassis waanzinnig modern. De Plus Six heeft onafhankelijke dubbele draagarmen aan de voorkant en een multi-link ophanging aan de achterkant. Over prestaties wordt nog geen woord gerept, maar met 1.075 kg aan leeggewicht hoef je je geen zorgen te maken. De eerste 50 worden bomvol afgeleverd voor 90.000 Britse ponden. Daarna zijn de reguliere Plus Six modellen leverbaar.