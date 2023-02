Kijk, Max Verstappen heeft ook een nieuwe helm

Max Verstappen showt zijn nieuwe helm en ja, er staat nog steeds een Jumbo-logo op.

Als Formule 1-coureur heb je zelf weinig te kiezen. Hoe je auto en je outfit eruit ziet wordt volledig bepaald door je team. Toch kunnen coureurs nog een persoonlijke touch geven aan het geheel: met hun helm. En met hun racenummer, maar dat biedt weinig ruimte voor creativiteit.

Max Verstappen hecht ongetwijfeld minder waarde aan zijn outfit dan bijvoorbeeld mode-icoon Hamilton, maar ook hij heeft een eigen helmdesign. Verstappen is al jaren te herkennen aan zijn witte helm. Wees niet ongerust: ook in 2023 krijgt hij een helm waarop wit de boventoon voert. Het nieuwe helmdesign is vandaag onthuld.

Er zijn wel een paar dingen anders: in plaats van wit met goud is de helm nu rood-wit-blauw. De Nederlandse driekleur zagen we ook tijdens de Dutch GP op de helm van Max. De kleuren staan gelukkig in de juiste volgorde, dus het is geen steunbetuiging aan de boeren. Bovenop de helm is wederom de Nederlandse leeuw te zien, maar die is nu oranje in plaats van goud. Oranje boven!

Op de nieuwe helm van Max Verstappen staat ook nog steeds Jumbo, ondanks alle perikelen rondom Frits van E. De supermarkt heeft zich om die reden ook teruggetrokken uit de motorsport, maar ze blijven desondanks nog wel Max Verstappen sponsoren. In ieder geval nog dit jaar.

Het Nederlandse CarNext.com is van de helm verdwenen, maar daar is wel een andere Nederlands bedrijf voor teruggekomen: Heineken. Naar de naam Heineken kun je echter lang zoeken. Er staat alleen ‘Player 0.0’ op de helm, wat een uiting is van Heineken. Verder is EA een nieuwe sponsor van Max.

Al met al valt er meer te vertellen over de nieuwe helm van Max dan over de nieuwe livery van Red Bull. Die is namelijk vrijwel exact hetzelfde.