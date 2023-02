Dit is ‘m dan! De RB19 waarin Max Verstappen gaat jagen op #3

Red Bull Racing trapt het nieuwe seizoen af in New York. Dit is’m, de RB19. De auto voor het nieuwe Formule 1 seizoen.

Vandaag was New York city the place to be! Kosten nog moeite zijn gespaard door Red Bull Racing om een flink evenement op te tuigen. Alles rondom de lancering van de RB19 en het openen van het nieuwe seizoen.

De keuze voor Amerika als plek zorgde al meteen voor de nodige speculatie. Zou dat betekenen dat Red Bull Racing gaat samenwerken met een Amerikaans merk? Ford werd al vaak genoemd en eerder vandaag bevestigde Ford dan ook dat ze in 2026 terugkeren in de Formule 1.

In die aankondiging werden Red Bull Racing en AlphaTauri nog niet genoemd, maar op het evenement kwam het verlossende woord: Ford en Red Bull Racing slaan vanaf 2026 de handen ineen!

Na 22 jaar keert Ford dus terug in de Formule 1! Max Verstappen kan vanaf 2026 in navolging van vader Jos Verstappen in een Ford in de Formule 1 rijden. Verstappen senior reed in 1998 met een Stewart-Ford. Stewart werd vervolgens Jaguar wat daarna weer Red Bull werd.

Dit is ‘m! De RB19

Ja ja! De auto! Die willen we zien. We hebben voor jullie live zitten kijken en onszelf door het programma heen geworsteld. Skateboarders, skiërs en nog meer Red Bull sporters die niet in een Formule 1 auto rijden zijn geplugd. Ook Daniel Ricciardo werd nog uitgebreid geïntroduceerd, maar uiteindelijk was het dan toch zover! De RB19!

Wat vinden jullie van de nieuwe livery van de RB19? Laat het hieronder weten.