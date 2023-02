Officieel: Ford terug in Formule 1 vanaf 2026

Het is officieel! Ford is vanaf 2026 terug in de Formule 1. Na 22 jaar keert het Amerikaanse merk terug in de koningsklasse.

Het zingt al een tijd rond en nu is het dan ook echt bevestigd. Ford keert terug naar het Formule 1 circus. Het Amerikaanse merk keert terug in de koningsklasse van de autosport. Op dit moment zeggen ze er nog niet bij dat ze de handen ineen gaan slaan met Red Bull Racing en AlphaTauri, maar de bekendmaking van die deal verwachten we later vandaag tijdens de presentatie van de RB19.

Porsche afgeketst

Red Bull kon na het mislukken van de onderhandelingen met Porsche kiezen uit drie opties richting het nieuwe motorreglement dat in 2026 in gaat. Honda schreef zich ook in, dus een mogelijkheid zou voortzetting met Honda kunnen zijn. Maar ja, Red Bull heeft al miljoenen geïnvesteerd in zijn eigen Powertrains project, dus die optie lag minder voor de hand.

Een tweede keuze is helemaal op eigen benen staan, zonder een groot merk. Optie drie lijkt nu werkelijkheid te worden: De krachtbron met Red Bull Powertrains maken en daar een partner bij zoeken. Dat lijkt nu dus Ford te worden.

Samenwerking

Ford keert terug in de Formule 1 en zal gaan meedoen in het Powertrains-project voor zowel de verbrandingsmotoren als de elektrische delen. Ford heeft in ieder geval alvast officieel aangekondigd dat ze er vanaf 2026 bij zijn.

Dat is voor het eerst sinds 2004 toen Ford na het Jaguar project de koningsklasse verliet. Voor het merk is het een begin van een nieuw en spannend hoofdstuk voor Ford Motorsport, aldus bestuursvoorzitter Bill Ford.

De traditie van innovatie, duurzaamheid en elektrificatie van het merk keert zo terug naar misschien wel het grootste platform ter wereld.

De Formule 1 is voor Ford de best mogelijke showroom en de technologie die daar ontwikkeld wordt draagt ook weer bij aan de technologische ontwikkeling van de straatauto’s.

Gedeelde kennis

Bijna vijftig procent van het vermogen van het vermogen van de auto’s in 2026 zal elektrisch zijn. De kennis op dat vlak zal van toegevoegde waarde zijn voor Red Bull Powertrains. Omdat Ford ook mee gaat werken aan de verbrandingsmotor kan Ford profiteren van de techniek voor straatauto’s en Red Bull profiteren van de kennis op het gebied van elektrificatie.

Max Verstappen rijdt dan in 2026 rond in een Red Bull met een Ford krachtbron. Dan is de cirkel weer rond, want in 1998 reed Jos Verstappen met een Stewart-Ford. Stewart werd vervolgens Jaguar wat daarna weer Red Bull werd.