Volvo gaat als een malle EV modellen uitbrengen

Goed nieuws: de ‘blitz’ van EV modellen van Volvo die aanstaande is, omvat ook ieders favoriete auto’s.

De hagelnieuwe Volvo EX90 is echt een nieuw begin voor Volvo. Het is namelijk de eerste Volvo die vanaf de eerste pennenstreep ontworpen is zonder een ICE voorin. Daarmee is het volledig elektrische assortiment van Volvo helemaal nog niet zo groot, met enkel de (X)C40 Recharge als EV die je nu direct kan kopen van het merk. Daar komt verandering in.

Volvo komt met ‘EV blitz’

Zoals eerder bekend gemaakt, is Volvo van plan om vanaf 2030 alleen nog maar EV’s in het aanbod te hebben. Om het assortiment aan te zwengelen, komt er een ware blitz aan EV modellen van Volvo tussen nu en 2026. Er komen zes nieuwe modellen die allemaal enkel als EV op de markt komen. De EX90 en EX30 zijn al bekend, daar komen dus nog vier modellen bij.

Hele assortiment elektrisch

Volvo wil met dit zestal een heel elektrisch arsenaal neerzetten, maar de rode lijn wordt de huidige line-up maar dan elektrisch. Er wordt vooral gericht op de drie SUV’s en twee sedans die ze verkopen, dus dat zal in deze context de XC40, XC60, XC90, S60 en S90 betekenen. De XC40 en XC90 worden dus EX30 en EX90, er komt nog één SUV tussen en er komen twee elektrische sedans.

Busje

Ook zou Volvo werken aan een luxe ‘mover’ om bijvoorbeeld de Toyota Alphard in Azië van een concurrent te voorzien. Dat was al bekend overigens en de basis lijkt ook aardig snel af te leiden dankzij de Zeekr 009, ook van Geely.

Grote verandering

Voor ons gaan dus vooral die SUV’s en de sedans een rol spelen en Volvo zegt dat ook de stationwagons (V60 en V90) als EV op de markt kunnen komen. Deze enorme stroom aan nieuwe modellen is de meest radicale verandering in het assortiment sinds Geely Volvo overnam van Ford. Overigens is het grootste speerpunt van deze verandering de markt in Azië. Het strategische centrum van Volvo zit dan ook nu in Shanghai. Volvo heeft overigens hun ICE-fabrieken verkocht aan Geely en dat lijkt dan ook een belangrijke stap te zijn in de overstap naar EV. Kortom: er komt ons een nieuw Volvo tegemoet. (via Reuters)