Kijk nou eens, het is de vernieuwde Volkswagen ID.3!

En helemaal mooi, je kunt de vernieuwde Volkswagen ID.3 vanaf vandaag bestellen!

De Volkswagen ID.3 is vernieuwd. Niet dat dat direct nodig was, want het was natuurlijk een verfijnd staaltje van moderne techniek (even Volkswagen wat veren in de bips steken, de goede verstaander weet wel waarom…) maar nieuwer is altijd beter.

En dat geldt dus ook voor de ID.3. De elektrische bestseller, zoals VW het model zelf noemt. En er is flink wat aangepakt, zowel aan de buitenkant als onder de kap. Wat dan? Nou, de ID.3 heeft een front met geoptimaliseerde luchtroosters en een aangescherpt design voor een nog lagere Cw-waarde (0,263).

Dat je het even weet!

De vernieuwde Volkswagen ID.3 is hier

Het interieur is ook aangepakt. Het infotainmentscherm bijvoorbeeld. Dat is nu 30,5 centimeter groot en is voorzien van de nieuwste software en een nieuwe menustructuur.

Verder heeft de ID.3 verbeterde spraakbesturing en additionele augmented reality-features in het head-up display. En de Electric Vehicle Route Planner gebruikt voortaan ook actuele verkeersinformatie; eventuele laadstops worden ingecalculeerd op basis van de actuele capaciteit bij laadstations.

Dat is lekker hè?

Er zijn 3 uitvoeringen, de Pro Business, Pro S en Pro S Business. Die hebben allemaal een 204 pk sterke elektromotor op de achterwielen. De ID.3 Pro S heeft een lithium-ion accu van 77 kWh en zou daarmee 559 kilometer ver moeten komen. De ID.3 Pro heeft een 58 kWh accupakket dat goed is voor een actieradius tot 429 kilometer

Bestel hem nu!

Je kunt de vernieuwde Volkswagen ID.3 per direct bestellen en voor de goedkoopste moet je minimaal €44,900 neerleggen. De duurste ID.3 S kost 5000 piek meer. En deze twee zijn allebei Pro Business modellen, dus met de grote accu.

De goedkopere varianten met een kleinere batterij komen later, maar die moet je niet willen joh. Ga gewoon voor de toppers, is altijd goed. Enneh, mocht je nou niets te doen hebben en de ID.3 willen configureren (kan best toch?) dan kan dat hier.

En verder wensen wij Volkswagen alle succes van de hele wereld en hopen we dat ze niet te lastig doen over een klein deukje in hun -overigens briljante- ID.Buzz… Het was echt niet met opzet…

Bedankt voor de coulance, meneer Volkswagen!