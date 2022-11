Bloedhete versie Volkswagen ID.3 gaat niet gebeuren

Voor wie nog hoop had dat een Volkswagen ID.3 R onderweg was: die kun je nu op je buik schrijven.

Volkswagen is één van de merken die het label GTI zo iconisch hebben gemaakt als dat het is, maar gebruikte het toch vaak op hun ietwat milde hete modellen. Omdat er ook een markt was voor Volkswagens die mildheid inleveren voor flink wat pit, kwam het label R erbij. Initieel samen met de motorgrootte (Golf R32, Passat R36, Touareg R50 etc.), maar nu is het gewoon simpelweg Golf R, Arteon R, Touareg R.

GTX

Om elektrische sportmodellen te voorzien van een nét iets ander sausje, kwam het label GTX om de hoek kijken. Dat is Volkswagen’s GTI voor hun ID-modellen. De eerste wapenfeiten, de ID.4 en ID.5 GTX, waren inderdaad aardig milde varianten. Sterker nog, het is eigenlijk gewoon wat er gebeurt als je de aandrijflijn van bijvoorbeeld een Audi Q4 e-tron 50 quattro (een niet perse sportmodel in de Audi-line-up) in een ID.4 stopt. Voldoende ruimte dus voor extra sportieve modellen, waar het label R wellicht een rol in kan spelen. Er ging al een gerucht dat er gewerkt wordt aan een Volkswagen ID.3 R.

Geen R

Welnu, dat moet je waarschijnlijk niet verwachten. Reinhold Ivenz, de baas van Volkswagen R, zegt dat een Volkswagen ID.3 R niet gaat gebeuren. Concreter: er komen géén R-modellen het MEB-platform. Van ID.3 tot ID.Buzz is er dus geen ruimte voor extra sportiviteit en zijn de mildhete GTX-modellen het beste wat er te bieden is voor de sportieve rijder.

Nieuw platform

Ivenz bevestigt dat ze hebben gekeken naar wat een R-model op het MEB-platform kan bieden. Daar was R niet tevreden over: het platform is te beperkt wat dat betreft. De enige oplossing zou dan zijn om een nieuw platform te ontwikkelen en dat kun je vanuit R niet eisen voor enkel en alleen de sportieve modellen. Je kunt dus pas échte R ID-modellen verwachten vanaf het nieuwe aankomende EV-platform van Volkswagen, waarschijnlijk het intern geheten SSP-platform (met als speerpunt een 800V-infrastructuur). Ivenz zegt dat ze serieus bezig zijn met concepten om dit platform wél klaar te maken voor een volbloed R-model.

Overigens meldt Ivenz ook dat de GTX-modellen eigenlijk niet bedoeld waren als sportieve modellen. Meer als de range-toppers met een klein beetje GTI-achtige styling. Echt sportief wordt het dus pas vanaf de modellen van R op het nieuwe platform. Wat kun je verwachten? Meer acceleratie en dynamiek, als het aan Ivenz ligt. Maar het is ook belangrijk dat er niet extreem wordt gedaan. Het doel is zo rond de 4,0 seconden naar de 100 sprinten maar niet veel minder dan dat: ze willen de cijfers van de Golf en Arteon R een beetje benaderen. “We willen geen supercar. Het moet een sportieve Volkswagen worden bovenaan het gamma. Snelheden zoals bij de Porsche Taycan zijn niet nodig voor ons, helemaal omdat de auto’s dan te duur worden. Het moet wel Volkswagen blijven.” (via TopGear)