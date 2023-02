Opgefriste Volkswagen ID3 krijgt kwaliteitsimpuls

Met de opgefriste Volkswagen ID3 het je weer dat oude VW-gevoel.

De Volkswagen ID3 is nooit echt het succes geworden dat de Wolfsburgers voor ogen hadden. De naam ‘ID3’ slaat op de derde wereldauto na de Kever en de Golf. Dat zijn niet alleen de twee meest legendarische Volkswagens, maar ook qua auto’s in het algemeen. Nu was het een compleet nieuwe auto voor het merk en is VW constant bezig om de modellen beter te maken.

Een grote inhaalslag kunnen we aanstaande maart verwachten, aldus het Britse Autocar. Volgens hen staat de opgefriste volkswagen ID3 op stapel en hebben de Wolfsburgers grootste plannen met deze auto. Om meteen met het design te beginnen: dat zal grotendeels intact blijven. Het zal een bescheiden facelift zijn. Denk dus aan een licht aangepaste set bumpers, lampen, kleurtjes en wielen. Collega @michel kon jullie een tijdje geleden al bijpraten, nu laat Volkswagen wat via hun LinkedIn-pagina zien.

Boven de huidige ID3, onder de facelift.

Belangrijke wijzigingen

De opgefriste volkswagen ID3 krijgt een paar andere wijzigingen die veel belangrijker zijn. Zo moet het interieur van een (veel) hogere kwaliteit zijn. In de jaren ’90 nam Volkswagen een zichtbare stap ten opzichte van de concurrentie. Anno 2023 is die voorsprong er niet meer en in de ID3 viel het zelfs een tikkeltje tegen. Het zag er aardig uit, maar deed nogal plastiekerig en goedkoop aan. Dat is niet zoals het hoort met een Volkswagen.

Boven de huidige ID3, onder de facelift.

De nieuwe ID3 zal tevens een nieuw infotainmentssysteem krijgen. Daar valt nogal wat winst te halen, want dat deed VW nog niet al te best de laatste jaren. Het nieuwe dashboard vervolgens zal voorzien zijn van een nieuw infotainmentscherm (nu 12 inch!) dat gebruik maakt van nieuwe software.

Komst opgefriste Volkswagen ID3

Dit moet de ambiance aan boord enorm verbeteren. Ook de gebruikte materialen zullen van een hogere kwaliteit zijn. De Golf 7.5-rijder is toch behoorlijk verwend geraakt en zal niet groot een stap terug willen doen met de Golf 8, wellicht dat de opgefriste ID3 dan wél aanspreekt.

Facelift achterlichten

Wat overigens nog niet zeker is, is de komst van fysieke knoppen op het stuurwiel. Veel automerken werken namelijk graag met schermen en haptische feedback ‘velden’. Het is immers veel goedkoper en je kan het later nog anders indelen.

Echter, Volkswagen zegt terug te stappen op fysieke knoppen die op een vaste plaats zullen zitten. Zeker voor de functies die je veel gebruikt is dat veel fijner dan dat je door menu’s moet scrollen.

Mocht je geen geduld meer hebben, dan hebben we goed nieuws voor jullie! De opgefriste volkswagen ID3 verwachten namelijk we op 1 maart aanstaande.

