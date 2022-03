Kijk nou, het is de Audi A6 Avant e-tron!

Een ruime elektrische station. De wens van menig Nederlander komt uit in vorm van de Audi A6 Avant e-tron.

Of menig Nederlander ook de gewenste bankrekening heeft om deze elektrische station straks op de oprit te kunnen zetten is een tweede. Maar dat is op de zkaen vooruitlopen. Eerst moet Audi de A6 Avant e-tron nog onthullen. Da gaat binnenkort gebeuren en de Duitse autofabrikant deelt alvast een teaser van de auto.

Voor de duidelijkheid. De A6 e-tron gaat niet de gewone A6 vervangen. Audi is van plan beide modellen naast elkaar te verkopen. De huidige A6 is nog te jong om in de prullenbak te gooien. Uiteindelijk zal de A6 uitgefaseerd worden en neemt de e-tron het stokje over. Dat gaat echter nog jaren duren. Hoeven we ons voorlopig nog geen zorgen over te maken.

De teaser maakt in elk geval duidelijk dat de Audi A6 Avant e-tron een lel van een auto gaat worden. Hier staan wel enkele meters aan auto. Klaar om kasten, kinderen en honden te vervoeren. En dat allemaal tegelijkertijd, want zo ruim lijkt de Audi te worden.

De A6 e-tron komt op het gloednieuwe PPP-platform te staan. Dat staat voor Premium Platform Electric. De basis is een lekker groot accupakket van 100 kWh met een fors rijbereik van misschien wel meer dan 700 kilometer. Ondergetekende denkt dat het prijskaartje fors kan uitvallen. Een basisprijs van een één met vijf nullen is realistisch, denk ik.