‘Toyota’s MX-5 concurrent komt echt’

Kijk dat is nog eens goed nieuws. Hoef je niet meer te kiezen tussen een MX-5 en een MX-5

We durven er bijna niet naar terug te linken, maar vooruit. In 2015 schreven wij en de rest van de wereld al over de kekke Toyota S-FR. Een kleine coupe van het Japanse merk. Maar nu komen er ineens signalen uit betrouwbare hoek dat het model ook daadwerkelijk in 2026 op de markt komt.

Forbes meldt op basis van berichten in het goed ingevoerde Japanse magazine Best Car dat er voor 2026 daadwerkelijk productieplannen zijn. Best Car is het best verkopende automagazine van Japan overigens.

Toyota S-FR wat was dat ook al weer

In de geest van lichte sportauto’s lanceerde Toyota op de Tokyo Motorshow in 2015 een lichte 2+2 sportauto met achterwielaandrijving. En een handbak met 6 versnellingen. Iets wat perfect past in het Toyota mantra om ‘no more boring cars‘ te bouwen wat ons betreft. Als je er te lang naar kijkt dan zie je ineens waar Mazda zijn inspiratie voor de MX-5 RF vandaan heeft, maar dat terzijde.

En Toyota had er zelfs bewegend beeld bij:

Afmetingen noemde Toyota ook al in 2015: 3.990mm lang, 1.695mm breed en 1.320mm hoog (!) en een wielbasis van 2.480mm.

En op zich kunnen ze natuurlijk wel bogen op een aardig trackrecord daar bij Toyota. Als we zelfs de bijzonder aparte GR Yaris even achterwege laten, zou de S-FR de derde sportwagen zijn in de recente geschiedenis van Toyota. Na eerst de GT86 die ze samen met Subaru ontwikkelden en vervolgens de Z4, sorry Supra die veel ( veeeeeel) deelt met de BMW Z4, zou dit dus nummer 3 zijn.

Het Japanse Best Car weet te melden dat ditmaal de samenwerking met Toyota dochter Daihatsu en Suzuki gezocht zou zijn bij de ontwikkeling. Beide merken zijn natuurlijk niet onbekend met lichte onpraktische auto’s (Copen, Cappuccino iemand..?).

Zoals altijd bij zulke berichten over opmerkelijke nieuwe modellen kan het ons niet snel genoeg gaan. Dat er totaal niet wordt gesproken over elektrisch of hybride brengt ook stiekem wel een glimlach op ons gezicht op deze vroege morgen.

Kom maar door. In hoeverre we in 2026 echt in een Toyota S-FR kunnen stappen? Moeilijk in te schatten. Wij denken nog even terug aan de laatste sportieve Toyota waarin de reden, de GR-86.