Elektrische auto is oplossing voor problemen elektrische auto

Ja, je leest het goed! Met een EV kun je problemen die EV’s veroorzaken keihard aanpakken!

Vanmorgen viel er virtueel een nieuwsbericht op de mat waarvan onze wenkbrauwen even richting het Noorden gingen. Wat schreef NH Nieuws namelijk? Omdat er zoveel windmolens en zoveel elektrische auto’s in Noord-Holland zijn, is er in de nabije toekomst een perfecte oplossing voor capaciteitsproblemen op het stroomnetwerk in die provincie.

Stroomnet staat onder druk vanwege vraag

Inmiddels mag het bekend zijn dat er nogal wat uitdagingen zijn bij de overgang van benzine naar elektrisch rijden en van verwarmen en koken op gas naar verwarmen en koken op elektrisch. Het stroomnetwerk kan de ‘groene’ wensen van ons namelijk niet bijbenen.

Maarten Steinbuch, Hoogleraar aan de TU te Eindhoven, pikt specifiek Noord-Holland eruit omdat ze daar de meeste windmolens én de meeste elektrische auto’s hebben. De ontwikkeling van elektrische auto’s – plus de software in de laadpalen waarmee ze geladen worden – gaat sneller dan het uitbreiden van de stroominfrastructuur in Nederland. Dus waarom niet op een slimme manier auto’s inzetten om overschotten en tekorten op te vangen? Dat stelt hij namelijk voor.

Wij van Autoblog snappen het idee. Wanneer er veel groene stroom is door veel wind, dan kunnen auto’s die stroom vervolgens opslaan in hun accu. En wanneer er meer stroomvraag is dan groene stroom kan leveren op dat moment, dan kan de opgeslagen energie terug worden geleverd aan het stroomnet. Technisch zou dat volgens de hoogleraar binnen afzienbare tijd mogelijk moeten zijn. Dit omdat de software waar alle palen op draaien vrijwel identiek is.

En waarom zouden we dat doen?

Maar even terug naar waarom er extra druk (extra vraag) is op het stroomnet. Dat is zeker niet 100% toe te schrijven aan de meer dan 500.000 elektrische auto’s die inmiddels af en toe aan de lader moeten in Nederland, maar het draagt er wel degelijk aan bij. Op zich mooi dat Steinbuch aangeeft dat in Noord-Holland de veroorzaker van het probleem mee kan helpen aan de oplossing. Daar zijn we zeker niet op tegen!

Er is wel iets dat we ons afvragen in deze tijd van flexibele tarieven voor stroom, beperkingen en kosten om terug te leveren aan het net en onzekerheid over saldering. Waarom zou je stroom gaan terugleveren of toestaan dat je auto als buffer gaat dienen? Wat is (in goed Nederlands) de incentive om dit te doen? Fijn dat je met een vol opgeladen auto, ’s avonds thuis arriveert, precies op het moment dat er een piekvraag is in stroom. Maar laat je dan jouw auto ‘ontladen’ omdat de buurvrouw al wel een warmtepomp heeft? Of erger nog, wanneer zij thuiskomt en haar auto wil gaan opladen?

In de hoop dat het ’s nachts hard genoeg gaat waaien wanneer iedereen het licht uit heeft gedaan? Zodat in de ochtend je auto hopelijk weer vol is? Het idee is niet gek, maar we zijn benieuwd naar de berekeningen om te zien of dit meer is dan een doekje voor het bloeden.

Het zou in ieder geval een betere oplossing zijn dan alle laadpalen uitzetten zoals in Utrecht.

Bedankt @nicolasr voor de tip!