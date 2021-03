Lamborghini in beslag genomen omdat eigenaar geen MRB betaalde - Autoblog.nl

Wel een Lamborghini rijden, maar geen motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen. Deze eigenaar moest tijdelijk afscheid nemen van zijn supercar.

Dit is toch wel één van de lulligste verhalen die we recent gehoord hebben. En het is geen fictie. Afgelopen weekend stuitte de politie in Newport in de unitary authority Isle of Wight op een exclusieve Lamborghini Aventador SV. Na een controle bleek de administratie niet helemaal in orde.

De politie ontdekt dat de eigenaar de MRB niet langer betaalde voor zijn Lamborghini. Augustus 2020 was de laatste maand dat de wegenbelasting was voldaan. Met alleen lief naar de agent kijken kom je er niet vanaf. De politie voelde zich genoodzaakt de Aventador SV in beslag te nemen.

Een berger kwam ter plaatse en voerde de Lambo af. De eigenaar mag zijn Superveloce ophalen als het openstaande bedrag aan MRB is voldaan, inclusief de kosten voor het wegslepen van de supercar.

Ook in het Verenigd Koninkrijk dien je wegenbelasting te betalen. Het systeem daar werkt anders dan bij ons in Nederland. In het eerste jaar dat je een auto bezit moet je de meeste MRB betalen, zeker met een Lamborghini is dat fors. Dit is op basis van de uitstoot van de auto. In het geval van de Aventador SV komt dat uit op zo’n 2.500 euro in het eerste jaar. De daarop volgende jaren betaal je omgerekend zo’n 175 euro. Daar komt nog een extra bedrag bij van omgerekend 380 euro, omdat de auto een waarde heeft van meer dan 40.000 pond. Met uitzondering van het eerste jaar is de wegenbelasting alsnog voordeliger in vergelijking met ons land.

Via Isle of Wight Police op Facebook