Kijk nou, je kunt de Tesla Model Y ook met grille krijgen

Een grille, is dat wat de Tesla Model Y nodig had?

Een EV heeft een aantal dingen die traditioneel op een auto zaten niet meer nodig. Uitlaten bijvoorbeeld. Of een grille. Toch kiezen veel EV-bouwers nog voor een soort van grille. Want ja, anders is de neus zo kaal. Zelfs Tesla deed dit in het begin, maar daar zijn ze inmiddels vanaf gestapt. De neus van een Model 3 of Model Y is gewoon helemaal dicht.

Zo’n neus kun je clean noemen, maar je kunt het ook saai en generiek noemen. Dat is het namelijk ook. Maar niet getreurd: voor degenen die met weemoed terugdenken aan de grille heeft Irmscher nu een oplossing.

Nu denk je misschien: Irmscher, was dat niet een Opel-tuner? Dat klopt helemaal, Irmscher deed het van oudsher met Opels en dat doen ze nog steeds. Ze zijn nu echter hun horizon aan het verbreden, want ze komen met accessoires voor de Tesla Model Y.

De make-over van Irmscher houdt dus in dat de Tesla Model Y een heuse grille heeft gekregen. Die is natuurlijk dicht, maar het geeft de auto wel een hele andere look. Dankzij een Opel-tuner ziet de Model Y er nu uit als een Ford.

Irmscher heeft de Model Y verder dikker gemaakt met een front splitter, side skirts, een spoiler en een difusser. Dat laatste moeten we maar op hun woord geloven, want we hebben geen plaatjes van de achterkant. We krijgen van Irmscher alleen een paar slechte Photoshops van de voorkant.

Je kunt je Model Y verder voorzien van een setje 20 inch velgen van Irmscher. Een volledig custom interieur is ook mogelijk bij de tuner. Daar hebben ze natuurlijk ook geen plaatjes van, dus je moet even je eigen fantasie gebruiken.

Opel-liefhebbers zijn normaal misschien niet gecharmeerd van Tesla, maar wie weet kunnen de modificaties van Irmscher daar verandering in brengen. Met de groene Model Y hierboven kun je in ieder geval de blits maken in Maaskantje.