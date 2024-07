435 pk Ariya Nismo komt naar Europa!

Bij de koffiecorner opscheppen over je Nissan Ariya Nismo leaseauto. Klinkt goed.

Je maakt geen indruk op je collega’s als je komt aanzetten met een Kia, Hyundai of eventueel een Tesla als leaseauto. Neem je het merk Nismo in de mond ga je toch verbaasde gezichten krijgen!

Nee, een Nismo Nissan GT-R is inderdaad niet realistisch als leaseauto. Maar er is fantastisch nieuws voor je. De Nissan Ariya, een volledig elektrische crossover, komt nu ook als Nismo naar Europa. Daarmee keert het label eindelijk terug in Europa na een tijdelijke afwezigheid.

De Ariyo Nismo is de eerste volledige elektrische auto van het merk. Deze gepeperde versie werd begin dit jaar gepresenteerd tijdens de Tokyo Auto Salon. Normaal gesproken zijn Nismo’s de dikste en sportiefste varianten van een Nissan-product. Onder andere de 370Z en de GT-R waren hier in Europa als Nismo verkrijgbaar. In thuisland Japan plakt het merk op meer modellen deze branding, maar hier zijn ze wat voorzichtiger.

Je kunt de Ariya Nismo al dit jaar bestellen. 2024 is namelijk het jaar dat Nismo 40 kaarsjes uitblaast. Deze mijlpaal willen de Japanners niet onopgemerkt voorbij laten gaan door het model hier in Europa te introduceren.

435 pk

De Nissan Ariya Nismo is uitgerust met een 87 kWh groot accupakket en e-4ORCE vierwielaandrijving. Het elektrische model heeft een aangepaste ophanging en de typische Nismo-looks met rode details. Voor de Japanse markt levert deze setup 435 pk en 600 Nm aan koppel. Het interieur is fraai afgewerkt met de nodige Nismo-goodies, inclusief sportstoelen waar je Nissan kennende als gegoten in zal zitten.

Een marktlancering, prijs en definitieve specificaties voor de Europese markt heeft Nissan nog niet paraat. Voor nu enkel de bevestiging dat de Nissan Ariya Nismo naar Europa komt en dat is best leuk. Weer eens wat anders dan het Koreaanse of Duitse spul, toch?