Nissan Ariya Nismo: sportief topmodel met 435 pk

De Nissan Ariya Nismo is dikker, sneller en een tikkeltje zwaarder.

Het is geen verrassing en toch ook weer wel: de Nissan Ariya Nismo. De Ariya is Nissans compacte crossover en dat is een keurige auto. Kunnen we niets van zeggen. Hij ziet er zelfs best aardig uit. Maar ja, de wereld kent geen tekort aan elektrische compacte crossovers.

Het is dus logisch dat Nissan er eentje in de showrooms heeft staan (iedereen wil er eentje), maar iets meer sjeu is altijd welkom. Nou, dat krijgen we! Dit is namelijk de Nissan Ariya Nismo en die zorgt voor een flinke dosis sjeu.

Net als de Toyota GR Yaris facelift van net is het absoluut geen concept car, maar een productiemodel. De Nissan Ariya Nismo is gebaseerd op het topmodel met e-4ORCE-vierwielaandrijving (quattro bekt toch wat lekkerder).

De auto komt al deze lente op de (Japanse) markt. Het inmiddels bijna klassieke Nismo-recept is toegepast op de Ariya. Dus er zijn grotere wielen, afwijkende bumpers en die rode striping. Aan de achterkant zijn er maar liefst twee spoilers! Een dakspoiler en eentje wat lager.

Nissan Ariya Nismo

Net als met de Nismo Skyline’s van weleer zijn er meerdere stages. Die heten helaas nu geen S-Tune, R-Tune of Z-Tune. Het begint met de Nissan Ariya Nismo B6 e-4ORCE. Deze heeft 362 pk en 560 Nm te verdelen over vier wielen. Het accupakket is 66 kWh groot en daardoor weegt deze compacte crossover, eh, 2.080 kg. Oef.

Maar het kan nog zwaarder. Dan moet je de Nissan Ariya Nismo B90 bestellen. Deze heeft maar liefst 429 pk en 600 Nm tot zijn beschikking. Het gewicht hiervan is 2.210 kg dankzij het 91 kWh grote accupakket.

Nu is de Ariya iets minder compact dan je denkt, maar 2.280 kg past meer bij een gigantische gepantserde S-Klasse dan een auto als deze. Prestatiecijfers zijn vooralsnog niet bekend. Vreemd: meestal krijgen we eerst te horen hoe snel zo’n EV naar de 100 km/u knalt en dan heel stilletjes staat er ergens het gewicht, maar Nissan doet het dus andersom.

Extra dik Formule E geluid?

De Nissan Ariya Nismo is niet alleen sneller dan het standaardmodel, maar moet volgens Nismo ook leuker zijn om te rijden. Het onderstel is aangepast om te zorgen dat bochten nemen een feestje wordt.

Voor wat meer beleving heeft Nismo gezorgd voor wat extra geluid in het interieur, dat afkomstig is van de Formule E-auto’s van het merk. Nu staan Formule E-auto’s om veel dingen bekend, maar niet vanwege het geluid.

Over het interieur gesproken, dat is ook aangepakt op een subtiel-sportieve wijze. Sportstoelen, grijs alcantara, zwart ‘leer’ (tegenwoordig vaak geen echt leer meer in EV’s) en de nodige rode accenten geven de Nissan Ariya Nismo een fraai binnenste.

Het ziet er allemaal smakelijk uit. Of de auto ook naar Nederland komt, dat weten we niet. Maar hey, aan de enorme BPM kan het niet liggen, want die heb je (nog) niet op EV’s.

Bekijk hier de eerste bewegende beelden:

