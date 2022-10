BMW iX1: elektrische instapper én alleskunner

De iX1 is het nieuwe elektrische instapmodel van BMW, maar dat maakt deze auto niet minder veelzijdig.

Er is een nieuwe BMW X1, maar er is meer: voor het eerst is er ook een BMW iX1. Daarmee lanceert BMW een elektrisch model in het segment van de premium compacte SUV’s. Dit betekent dat de iX1 het meest betaalbare elektrische model is van BMW. Daarmee is het een heel interessante aanwinst voor het gamma.

Krachtige uitstraling

Als SUV heeft de BMW iX1 een krachtige en robuuste uitstraling. Dat is onder meer te danken aan de stoere grille, met nieren die bijna vierkant zijn, en smalle LED-koplampen. De elektrische iX1 onderscheidt zich desgewenst met karakteristieke blauwe accenten.

Alleskunner

De BMW iX1 heeft niet alleen een robuuste uitstraling, het is ook daadwerkelijk een alleskunner. Dankzij een elektromotor op zowel de voor- als de achteras heeft de iX1 xDrive30 altijd vierwielaandrijving. De iX1 wordt daarnaast geleverd met trekhaak, waarmee u een aanhanger of caravan tot 1.200 kg kunt trekken. De auto beschikt tevens over een ruime en flexibele bagageruimte.

Lange afstanden

De BMW iX1 is uitstekend geschikt voor reizen over lange afstanden. Deze elektrische SUV heeft namelijk een actieradius tot wel 438 km (WLTP). De accu is snel weer vol te laden. Bij een snellader kunt u in slechts 10 minuten tot 120 km bijladen en in maximaal 29 minuten is de accu tot 80% op te laden.

Rijplezier

Dat de BMW iX1 een praktische auto is doet niets af aan het rijplezier. BMW heeft ook met dit model veel aandacht besteed aan de rijdynamiek. De twee elektromotoren leveren een gecombineerd vermogen van 313 pk en een gecombineerd koppel van 494 Nm. Daarmee sprint de iX1 xDrive30 in slechts 5,7 seconden van 0 naar 100 km/u.

Nu te configureren

De nieuwe BMW iX1 is nu te bestellen en te configureren. De prijzen beginnen bij €55.274 voor de gelimiteerde iX1 xDrive30 Launch Edition. Wilt u meer weten? U leest alles over de nieuwe BMW iX1 op de website van BMW.

Zo BMW kan elektrisch zijn.