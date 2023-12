Kunnen we de TVR Griffith niet gewoon in Nederland bouwen?

Ze hebben de grootst mogelijke plannen bij TVR, alleen ontbreekt het ze aan een fabriek om de Griffith te bouwen. Bij Nedcar komt er een gaatje vrij binnenkort…

Bij Britse sportwagenfabrikanten – en dat zijn er heel erg veel – zijn de soaps eromheen vaak boeiender dan de productieaantallen. Ondanks dat bijna iedereen weet dat zo’n project gedoemd is te mislukken, stappen op jaarlijkse basis vele entrepreneurs in op een zinkend schip.

Er zijn gelukkig succesverhalen en dat zijn dan bijna altijd gevallen waarbij er vanuit het buitenland steun is. Lotus is onderdeel van Geely, bijvoorbeeld. Vandaag hebben we weer een aflevering in de soapserie die TVR heet. Dat merk gaat al een hele lange tijd mee en beleefde in de jaren ’90 zijn hoogtijdagen. Hun kracht was om voor Boxster-geld een auto te leveren die zo snel was als een 911 én er geweldig uitzag.

TVR Griffith

Na de milleniumwisseling nam de Rus Nikolai Smolenski de boel over van Peter Wheeler en toen ging het fout. Althans, het ging toen eigenlijk al slechter dan werd aangenomen en hij kon het tij niet keren.

In 2016 maakte het merk bekend een doorstart te maken met een compleet nieuwe auto: de Griffith. Een bekende naam, maar de auto was compleet nieuw. Mede ontwikkeld door Gordon Murray en met een Cosworth V8 onder de kap. Dat kon niet fout gaan, toch?

Nou, jawel. Er waren wat financiële tegenslagen en het ontbrak het merk vooral aan, eh, een fabriek. De zinnen werden gezet op een fabriek in Wales. We zijn nu inmiddels zes jaar verder en kunnen bevestigen dat dat niet meer gaat gebeuren. TVR heeft namelijk zojuist het recht verloren om gebruik te maken van de Ebbw Vale-fabriek.

Overheid had geen geduld meer

Deze locatie was toegewezen aan TVR, maar het duurde de overheid (die eigenaar is van de locatie) te lang. Fair point. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Desondanks is TVR nog altijd in leven (hoe dan?) en hebben ze alsnog de grootst mogelijke plannen. TVR moet namelijk een mondiaal luxemerk gaan worden. Nu kunnen we ons veel voorstellen, maar TVR als luxemerk? Nee.

Toch is dat nog altijd het plan. Zo komt er een elektrische variant van de Griffith coupé. Daarnaast zijn ze ook bezig met een elektrische sportsedan én een heuse elektrische SUV. Ja, een elektrische TVR SUV. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Thruxton (of gewoon bij VDL?)

De overheid van Wales is voor 3% eigenaar van TVR en ziet ze graag slagen. Ze hebben destijds een lening verstrekt van 2 miljoen pond, die TVR keurig heeft afbetaald. Niet door van de verkoop van auto’s, want die zijn simpelweg niet gebouwd.

Nu heeft TVR zijn zinnen gezet op een locatie in de buurt van Thruxton-circuit. Daar willen ze gaan werken aan sportwagens die maatstaven zetten op het gebeid van rijeigenschappen en, eh, bouwkwaliteit. Alsof Ali B cursussen gaat geven over hoffelijkheid en moraliteit. Wordt ongetwijfeld vervolgd. We zijn nu 6 jaar verder en de Griffith kan wel een facelift c.q. opvolger gebruiken, de tijd heeft namelijk niet stilgestaan. Mocht Thruxton ook niet door gaan: bij VDL Nedcar hebben ze wel een productiefaciliteit klaar staan…

