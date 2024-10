Jarig rally-icoon krijgt de looks zonder de power

Met de nieuwste versie van een welbekend rally-icoon ga je geen rally’s winnen, al ziet ‘ie er wel zo uit.

Toegegeven: ondergetekende heeft een beetje een zwak voor Subaru. Als de Mazda 6 niet de mooiste estate ter wereld was, was een Subaru Levorg een serieus tof alternatief in de zoektocht. Helaas laten mensen Subaru en masse links liggen in Nederland. Dat terwijl er een tijd is geweest dat eigenlijk elke Soeb wel een bescheiden hitje was. Helemaal de Forester, met terugwerkende kracht gewoon één van de eerste crossovers, die zag men wel zitten. Een Legacy of Impreza was een wat moeilijkere verkoopcasus, maar ze zijn er wel.

Rallysucces

Subaru heeft zichzelf natuurlijk onder de fans onsterfelijk gemaakt met hun rallysuccessen. Met de ontwikkeling van de Impreza, een auto speciaal bedoeld om een rallyversie op te baseren, heeft het merk vele harten van autofanaten veroverd. Denk je aan de naam Impreza, dan kan het bijna niet anders dan dat er een mentaal plaatje van een blauwe, dik verbrede sedan of coupé tevoorschijn komt met gouden velgen en enorme spoiler, uiteraard de speciale WRX STi-versie. Of dat nou een eerste generatie (GC) of tweede generatie (GD) is.

De kans is klein dat dit mentale plaatje een wat recenter model omvat. Subaru maakte van de Impreza een hatchback in 2008, wel als WRX STi gelukkig. Maar vanaf toen werd het allemaal wat verwarrend. De insteek van de Impreza WRX STi leefde namelijk door in de WRX STi Sedan, die geen Impreza heette. Dat werd een C-segment hatchback zonder rallypretenties, terwijl de WRX Sedan er nog één keer kwam als STi. Nu is ook de STi-versie nergens meer te bekennen bij de WRX.

WRX is jarig

Volgens Subaru is de geest van de Impreza WRX STi dus nog springlevend, ook al heeft de nieuwe WRX niet bizar veel meer te maken met hun rally-inspanningen en is al bevestigd dat er nooit een STi-versie van komt. Nu wordt de WRX echter 30 jaar oud. Tenminste, als we ons niet vergissen was ‘ie dat al (de WRX bestond al sinds 1992) en is het de iconische STi-versie die met zijn lancering in 1994 nu 30 jaar bestaat. In ieder geval viert Subaru feest met een auto die op het oog de WRX STi geweldig eert.

Want ja: dat zie je goed. Subaru voert de WRX ‘Todoroki’ zoals de nieuwe editie heet, uit met een STi-esque spoiler. ‘Todoroki’ betekent bekend of beroemd en dat slaat dus op de beroemde en iconische status van de originele WRX STi. Op zich klopt het performance-plaatje daarmee erg goed. Subaru rust de Todoroki uit met alle zaken die je wil op een WRX. Handbak (dus geen CVT), 19 inch velgen, Bridgestone Potenza-banden, geventileerde en geperforeerde Brembo-remmen met zes zuigers voor, aanpassingen aan de vering en stuurbekrachtiging voor extra sportieve afstelling, ‘STi-spoiler’ en enkel beschikbaar in de eveneens iconische kleur ‘WR Blue’. En een speciale badge met de limitering van de Todoroki, er komen namelijk maar 10 stuks.

Geen STi

En toch is het weer een mildhete editie, want het is dus echt geen STi. Nou heeft de WRX met 270 pk en vierwielaandrijving op zich voldoende pit, maar daarmee komt de WRX nog niet echt in de buurt van het rauwe, pure karakter van de originele Impreza WRX STi’s. En de klappen blijven maar komen: gouden velgen zijn niet beschikbaar, er worden maar 10 gebouwd en ze blijven allemaal in Nieuw-Zeeland. Daar mag je 64.990 euro aftikken voor de editie, omgerekend zo’n 36.260 euro.