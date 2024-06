BREEK: nieuwe X3 lekt harder dan Titanic

En net als bij de Titanic is het de schuld van het management zelf dat de nieuwe X3 enorm lekt.

Bij BMW hebben ze het licht gezien en komt er (weer) een nieuwe designtaal. In principe hebben ze alles al een keer geprobeerd: stijlvol en tijdloos (jaren ’70 tot 2000), onnodig gewaagd (2000-2010), zakelijk ingetogen (2010-2018) en nu de MEGANEUS-dynastie (2019-HEDEN).

Maar er komt dus een nieuwe huisstijl aan en uiteraard gaan we daar allemaal een ongeschoolde mening over hebben. In dit geval lijkt de BMW Neue Klasse Concept model te hebben gestaan. Van de week lanceerde BMW de nieuwe generatie BMW 1 Serie. Ondanks dat BMW het een nieuwe generatie noemt, lijkt het meer een rigoreuze facelift te zijn. Zie het een beetje als de dubbeldeks treinen van de NS. Ze hebben een frisser uiterlijk en compleet nieuw interieur, je ziet toch erdoorheen dat het al een ouder voertuig is.

1 Serie

Maar in elk geval, de nieuwe BMW 1 Serie lijkt wel een van de eerste te zijn met de nieuwe neus. Een veel gehoorde opmerking is dat het net een Kia Ceed lijkt. Of Ford Focus. Uiteraard legt @jaapiyo fijntjes uit dat dat komt door de verhoudingen van een auto die in basis voorwielaandrijving heeft. Daarom erkent hij niet het bestaansrecht van de huidige 1 Serie.

Maar er is nog iets geks: de grille is anders. Nu is de grille van BMW constant aan verandering onderhevig (in die zin is verandering een constante factor). het gaat in dit geval om de indeling van de grille. Dat zijn nu weer – gelukkig – spijlen geworden. Maar normaal gesproken ‘lopen’ deze verticaal. Bij de nieuwe 1 Serie is een gedeelte verticaal, maar een ander gedeelte diagonaal.

Nieuwe X3

Nou, de BMW X3 is keihard gelekt en raad eens: die krijgt OOK zo;n indeling van de grille. Zoals mijn oud-Electro-docent Harry Goeroe MacGyver zou zeggen: MUITERIJ! Hier kunnen we niet tegen, toch? Eigenlijk valt het allemaal best mee wat we zien. De grille is nu weer optisch los van elkaar, dus geen samengevoegde grille. Dat was toch een beetje als de bovenbenen, die moeten elkaar ook niet raken. Dat schuurt.

De koplampen hebben sterke 5 Serie-vibes. De koplampen hebben minder en minder te maken met BMW-koplampen, want er zijn nu twee hockeysticks per cluster. Het is op zich niet onaardig en alsnog is vrij duidelijk dat het een BMW is. Dat is ook waar we rekening mee moeten houden: bij BMW moeten ze nieuwe auto’s ontwerpen en verkopen. Wij kunnen de dag met autonieuws immers ook niet beginnen met wéér een BMW M3 (E46). Oh.

Wat te verwachten?

Voor de rest is het vrij lastig te zien hoe de nieuwe X3 eruit gaat zien. De zijkant doet het meeste denken aan dat van de X1. Wel valt op dat er minder lijnen, kieren, vouwtjes, tierlantijntjes en versierseltjes zijn. Kortom, laten we eens open staan voor verandering en de nieuwe X3 verwelkomen alsof het een nestje Labarador-puppy’s is.

Er is al wel het een en ander dat we al weten van de BMW X3. Zo komen er bijvoorbeeld benzine, diesel en hybride-uitvoeringen. Er komt géén elektrische variant van deze auto. De iX3 zal namelijk een Neue Klasse-auto worden (en in 2025 verschijnen).

De nieuwe X3 die je hier ziet komt in augustus van 2024. Bij aanvang kun je kiezen uit de 20 xDrive, 30e xDrive, M50 xDrive en de 20d xDrive. Later komt daar een ’20’ met alleen achterwielaandrijving en een 40d xDrive met zescilinder, maar dan hebben we het al over 2025.

Maar nu mag je eerst zeggen wat je ervan vindt…

Bron info: ynguldyn via Bimmerpost).

Bron afbeeldingen: Wilco Blok