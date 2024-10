Waarom moet deze Volkswagen Lupo 15.000 euro kosten?

15.500 euro voor een Volkswagen Lupo en dan is het niet eens een GTI, waarom zou je dat doen?

Op zoek naar basaal vervoer, maar het moet perse een Volkswagen zijn? Dan was een Golf of Polo lange tijd gewoon alles wat je zocht. In de jaren ’00 werden beide modellen steeds ietsje groter, geavanceerder en dus duurder. De oplossing vond VAG in het toen voor hun kersverse SEAT. Die kwamen met een compacte hatchback voor het laagste segment, bedoeld als zuinig, goedkoop en basaal vervoer voor SEAT als budgetmerk. Overigens verplichte kost om te vermelden dat de SEAT Arosa getekend werd door Jozef Kabaň, die ook de Bugatti Veyron ontwierp.

De Arosa was zo goedkoop dankzij zijn kleine formaat, gering aanbod opties (al kon je wel het één en ander krijgen) en het gebruiken van een gesimplificeerd Polo-onderstel. Vroege Arosa’s hadden zelfs het hele dashboard van een Polo (Typ. 6N). Volkswagen besloot dat de Arosa voor hun ook als een leuke budgetknaller kon werken. Zij ontwierpen een nieuw snuitje voor de Arosa en namen hem in 1998 in productie als de Lupo (Typ. 6X). Volkswagen ging wel uitgebreider met het kleintje aan de slag. De Arosa was er als 1.0, 1.4 en 1.4 16V Sport (100 pk) en als 1.7 SDI en 1.4 TDI. Voor de Lupo kwamen er veel meer variaties en motoren, waaronder wat bijzondere exemplaren. De 1.0 (50 pk), 1.4 (60 pk), 1.7 SDI (60 pk), 1.4 TDI (75 pk) en 1.4 16V (100 pk) werden gedeeld met de Arosa, maar daar kwam nog een 1.4 16V (75 pk) en een 1.4 16V FSI (105 pk) bij. En de versies die echt uniek waren: de 1.2 TDI 3L, een hyperzuinige diesel die je kan kennen uit de Audi A2, en de leukste: de Lupo GTI met 125 pk en een leeggewicht van 975 kg.

Duurste Lupo

Helaas was de Volkswagen Lupo GTI in zijn tijd niet zo populair. Dat terwijl het toch aardig het ‘Golf Mk1 GTI naar het heden brengen’-idee omvat. Ze worden echter zeldzaam. Als je de omgebouwde circuitversies en afgetrapte dan wel gesloopte exemplaren wegstreept, blijft er een klein aanbod over. En dat weet de markt. De Lupo GTI wordt duur. Erg duur. In Nederland staat een ‘prima’ exemplaar voor 8.000 euro, terwijl non-GTI Lupo’tjes over het algemeen zo’n 1.000 tot 2.500 euro kosten. Dus pakten we even de Duitse markt erbij en daar is het niet veel beter.

Dus zochten we even op mobile.de naar Volkswagen Lupo en dan sorteer je natuurlijk op prijs: aflopend. En toen stuitten we op dit exemplaar. De duurste Lupo van mobile.de. En eh… het is geen GTI. Als je even de OZ-velgen toekent aan het feit dat de vorige eigenaar sportieve pretenties had, zou je zelfs zeggen dat het gewoon een doodsaaie normale Lupo is. En daar wil de verkoper dan 15.500 euro voor vangen. Die bedoelt 1.550 euro, toch?

Motorswap

Nee, hij bedoelt echt 15.500 euro. De velgen verraden het wel een beetje: dit is geen normale 1.4 of iets dergelijks. Voorin deze Volkswagen Lupo ligt een 2.0 turbo-motor. Deze werd geleend uit een Audi TTS, wat gezien het aantal pk’s de tweede generatie (Typ. 8J) zal zijn. Een ‘EA113’ van het type ‘CDL’, dus. Dat levert een totaalplaatje van 265 pk op volgens het boekje, maar volgens een rollenbank komt er 288 pk uit. In een Lupo!

Het zwikkie is compleet dankzij een bijpassende handgeschakelde zesbak, KW Inox Line vering met verstevigde draagarmen en subframe. Ook de remmen zijn aangepast, wat de 17 inch OZ-velgen verklaart. En het klapstuk? De notoir strenge TÜV heeft de modificaties goedgekeurd, dus je mag deze Lupo gewoon legaal rijden in Duitsland. Of dus legaal importeren.

Kopen

Nadeel zoals altijd is dat dit soort projecten nooit echt perfect geoptimaliseerd zijn. Hoe leuk een 288 pk sterke Lupo ook klinkt, verfijnd zal het niet zijn. En als die motor heilig is voor je, kan je ‘m vast krijgen in een S3, of TTS, of zelfs een Golf GTI Edition 30 en dat is vaak nog goedkoper ook. Een wat moeilijk verkooppraatje, maar wel een onverwacht antwoord op de vraag ‘hoe duur is een Volkswagen Lupo?’ Nou, 15.500 euro dus.