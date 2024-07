Kijk, zo moet je een G-Klasse keihard aanpakken

Een G-Klasse keihard aanpakken doe je zo!

De Mercedes-benz G-Klasse is een icoon. Zoveel is duidelijk. De auto is al in productie sinds 1979 en in hoofdlijnen is het nog altijd dezelfde auto. Natuurlijk, in de jaren ’90 kwam er een luxe variant bij (W463). Het grappige is, toen waren luxe uitvoeringen (500 GE en de latere AMG’s) heel erg zeldzaam. Tegenwoordig is het juist de G63 AMG die je overal ziet.

Dus hoe tof het idee ook was, het is nu wel een beetje voorspelbaar geworden. Daarbij staat zo’n AMG-derivaat ook vrij ver van wat een G-Klasse ooit moest zijn. Gelukkig is daar de Britse toko Arcade met hun nieuwste project, de Sojourn. Ja, zo heten ze echt en zo heet het model ook echt.

G-Klasse keihard aanpakken

Hun visie op de G-Klasse is juist dat het een ruige terreinwagen is met een luxe sausje, in plaats van een paleis op wielen. Arcade betrekt zijn auto’s van het Zwitserse leger. Slim, want die worden niet vaak gebruikt, denken we zo gezien de geopolitieke houding van de Zwitsers (alhoewel @jaapiyo hier vast meer over weet).

Het is daarom altijd een versie met softtop, lange wielbasis en twee deuren. Cool! Qua motoren is er ook zat keuze. De goedkoopste optie is om de 2.3 liter motor te behouden. Deze wordt dan helemaal gereviseerd en opgeknapt, zodat je weer 125 pk tot je beschikking hebt. De 2.8 zes-in-lijn is (uit de 280 GE) is ook mogelijk en levert 149 pk. In samenwerking met Everrati komt er ook een elektrische variant.

Duur!

In principe doet Arcade precies hetzelfde als al die andere restomodders. Dat betekent dat auto’s helemaal gestript worden en opnieuw opgebouwd met betere onderdelen. Het interieur is helemaal opnieuw bekleed met leder. Werkelijk alles is fraai leer, leuk gedaan. Wat wel een beetje detoneert is het SCHERM in het midden. Natuurlijk, heel erg handig om te gebruiken in combinatie met Apple CarPlay enzo, maar het ziet er niet zo fraai uit.

Nog een nadeel is de prijs. Uiteraard is de Arcade Sojourn heel erg duur. Dat is met al die restomods het geval. Je moet niet alleen een auto helemaal opnieuw opbouwen met de hand), maar natuurlijk ook aftuigen voordat je kunt beginnen. Al die uren worden verrekend in de vraagprijs. In dit geval gaat de Sojourn zo’n 100.000 pond kosten, omgerekend 118.514 euro. Slik. Maar ja, alsnog goedkoper dan een nieuwe G-Klasse!

Meer lezen? Dit zijn 11 zeer geslaagde restomods!