Autoblog Garage: eindverslag BMW en Mini

We nemen afscheid van de BMW en Mini uit de Autoblog Garage! Lees hier het eindverslag.

Het is tijd voor een update van de Autoblog Garage. We hebben enorm veel te melden, dus beginnen we maar meten met deze speciale dubbel-editie van de Autoblog Garage. Pak een lekker pak Fristi plus een zo’n roze koek en ga er maar goed voor zitten!

Mini Cooper S (R56)

Hoe bevalt ‘ie?

Goed! Eigenlijk is dit de auto van mijn vriendin, natuurlijk. Zij wilde al heel erg graag een Mini. Ik hoefde niet zozeer een Mini. Uiteindelijk hebben we een compromis gesloten en nu is er dus een Mini. Dus nee, ik verlies niet alleen in de commentsectie alle discussies, thuis is dat ook het geval. Maar goed ook dat ik de discussie verloor. Dat dak met Union Jack gaat mij echt tegenstaan (heb immers ook geen Adelaar op de 530), maar verder is ‘ie briljant.

Wat ging er mis?

De Mini Cooper is zo’n auto die je gaat rijden gewoon om erin te rijden. Er zijn gelukkig leuke routes hier in de buurt waar het leuk kachelen is. Dat is dan ook precies wat ik een aantal weken geleden deed. Gewoon even een rondje rijden, raampje open en lekker toeren door de bossen. Bij het nemen van een zandpad (verkeerde inschatting van mijn kant) heb ik ergens iets geraakt. De Mini ligt ietsje lager op zijn buik. Alleen kwam ik daar pas later achter.

Bij volgas geven, hoog in de toeren sprong een ROOD olielampje aan. Gelukkig was ik vlakbij een tankstation waardoor ik de auto uit kon laten rollen. Er zat nog voldoende olie in (peilstok is wel episch slecht te lezen trouwens) en er lekte niets. Alles zag er goed uit, eigenlijk. Toch maar even de motor gestart op eigen risico. En…. prima! Niets aan het handje. Reed gewoon normaal.

Wel ben ik even langs de garage gegaan voor wat verse onderdelen en een check. Nieuwe olie, bougies (NGK iridium) en sportfilter (ITG) en voilà: de auto reed weer als een zonnetje. Hij klinkt nu nog beter. Dus eindelijk kon de Mini naar de tuner voor een digitale optimalisatie.

Tuning maar eventjes niet

Ik had een afspraak staan bij de tuner. Dat ging direct al lekker, want de eerste keer moest ik afzeggen vanwege de koeling-issues. Een grote, hoge auto met trekhaak op 1 meter hoog was tegen mijn grille aangereden, recht tegen de radiateur, die daardoor flink beschadigd raakte. Daarna volgde issues met koelvloeistof, zoals je kon verwachten. Uiteindelijk is alles opgelost (1.000 euro, lekker) uiteraard.

Helaas was het niet voldoende, want de Mini rookte nogal. Dat is iets wat mij nooit eerder was opgevallen. Ik zwaai elke dag mijn vriendin uit en heb de auto nooit zien roken. Nu doet de auto het alleen na een ritje als ie vervolgens een tijdje stil staat. Dan even gasgeven zorgt voor een hele pluim rook. Als ik dit had geweten, was ik niet naar de afspraak gegaan voor de chiptuning. De auto moet gewoon 100% zijn.

Reparatie

Dus moest alles gerepareerd worden. Uiteindelijk bleek het nog een heel karwei waarbij alles werd nagekeken en waar nodig vervangen. Goed nieuws: veel onderdelen waren in goede staat. De ketting was nog strak, de lagerschalen zagen er keurig uit. Desondanks zijn er wel een aantal onderdelen vervangen, simpelweg omdat de boel toch open lag. Nadeel: dat was weer meer dan 1.600 euro. Het enige wat nu nog op de planning staat is het vervangen van de klepsteelrubbers (klepseals). Aangezien dan toch weer de kop eraf gaat en de distributieketting eraf moet, vervangen we die meteen even mee en passen we walnutblasting toe op de kop. Dan weet ik in elk geval dat het weer een tijdje meegaat. Dan kan ik uiteindelijk zien wat er mogelijk is met deze auto.

En nu dan?

De Mini is wel een bijzonder geval. Enerzijds omdat het niet een probleemloze auto is. Nu is het ook een beetje de schuld van buitenaf. Dus eigenlijk het enige dat er mis mee is, zijn die klepsteelrubbers en dat is iets dat ik van te voren al wist dat kon gebeuren. Dus op zich valt dat in die zin wel mee. De Mini is verder een geweldig rij-ijzer. Elke keer als je denkt, misschien wordt het tijd voor een leuke opvolger, weet de auto je toch te overtuigen. Iedereen geeft overigens wel af op de 1.6 THP-motoren, maar dat is onzin. Sorry. Ja, er zijn wat betrouwbaarheidsissues, maar laten we eerlijk zijn: de distributieketting is tegenwoordig bij veel auto’s een issue.

Daarbij is de 1.6 THP een bijzonder fijne motor in de omgang. Het blokje geeft relatief lekker veel koppel af en klimt prima in de toeren. Daarbij klinkt ‘ie niet onaardig, zeker niet met de downpipe met sportkatalysator. De prestaties zijn echt dikke prima. Heel veel sneller hoeft niet, de motor is vinnig en reageert vlot voor een turboblokje, wellicht dat iets meer power bovenin het zou afmaken. Oh, en een ander ding dat we nog weleens vergeten: het verbruik! De Mini is verrassend zuinig, eigenlijk. 1 op 13-14 haal je altijd wel. Echt doortrappen levert 1 op 11 op en als je een beetje normaal gaat doen is 1 op 17 ook geen probleem. Gezien het prestatiepotentieel meer dan keurig en toevallig echt exact gelijk aan de andere auto in de Autoblog Garage…

BMW 530d xDrive Touring (F11)

Hoe bevalt ‘ie?

Heel goed! We kunnen niet anders zeggen. Na twee 3 Series merk je dat het verschil met de 5 Serie enorm is. Laat ik het zo zeggen: het verschil tussen een 1 Serie (F20) en 3 Serie (F30) is veel kleiner dan de 3 Serie (F30) en 5 Serie (F10). Je gaat er ook anders mee rijden. Veel relaxter. De extra ruimte is heerlijk, evenals de (veel) betere interieurkwaliteit. Audio, stoelen, materialen, afwerking: het staat op een veel hoger niveau.

Hoe hard gaat ‘ie?

Volgens de GPS heb ik al 246 km/u gehaald op de Autobahn, terwijl 247 km/u de topsnelheid is. Het was vlak na Elten-Beek. Ken je dat? Dan ben je de hele dag in Duitsland, en is de hoogste snelheid die je haalt 10 km over de grens. Daarna was het simpelweg te druk. Van 0-100 km/u sprinten gaat een stuk beter. Met name van 0-60 is ‘ie erg snel, met dank aan de vierwielaandrijving. De bak zou ietsje sneller mogen reageren en bovenin mist ‘ie ietsje power, maar dat zijn twee issues die je makkelijk kan aanpakken met transmissie-tuning en een chipje. Als de garantietermijn voorbij is, dan staat dit op de planning.

Vergelijking benzine 5 Serie

Je kon bij BMW enorm veel kanten op met de 5 Serie. Tegenwoordig zijn er heel erg weinig opties en configuratiemogelijkheden, maar dat was vroeger wel anders.

Mijn goede vriend Pieter heeft namelijk ook een BMW 5 Serie en deze had niet anders kunnen zijn. Het is een 528i Touring met achterwielaandrijving uit 2012. Ondanks dat het beide F11’s met M-pakket zijn, is alles net eventjes wat anders. Zijn F11 heeft namelijk enorm veel opties (en die van mij niet).

We gingen dus eventjes op pad om te kijken hoe groot de verschillen zijn. Qua prestaties maakt het niet uit, beide auto’s zijn precies even snel. Vlak voor het opschakelen wint de 528i een paar meter, vlak na het opschakelen pakt de 530d een paar meter terug.

De actieve elektrische besturing in de 528i is veel directer en vergt minder input, maar biedt meer weerstand. Op lage snelheden is de hydraulische besturing van de 530d xDrive overbekrachtigd, terwijl het alsnog vrij vaag is. Op hogere snelheden komt dat allemaal goed terwijl je dan iets aan info mist bij de elektrische besturing. Met parkeren is die meesturende achteras best prettig.

Als je voornamelijk in Nederland rijdt in drukkere omgevingen, zoals Pieter pleegt te doen met zijn auto, dan is die 528i een veel logischer en beter passende keuze. De 530d is juist voor de langere afstanden en het name het buitenland heerlijk. Toevallig sluit dat aan bij hoe we de auto gebruiken. Daarbij heeft Pieter voor het ultieme stuurgevoel een Porsche Cayman S.

Verlagen BMW 530d xDrive Touring

De 530d van de Autoblog Garage is in dit geval een xDrive, dus dat betekent dat ‘ie 1 cm hoger op zijn poten staat. Ideaal voor als je Polen wil binnenvallen. Het probleem is: dat doe ik zelden, dus mocht ‘ie van mij wel iets naar beneden. Omdat het een xDrive is, zijn er minder mogelijkheden. De meeste merken leveren niets. Dus een B12-kit of H&R schroefset is niet mogelijk. Er waren diverse opties: een Cobra EVO-III of KW V3 schroefset. Beide heel erg gaaf, maar ook heel erg duur en wellicht iets overkill.

Ik heb het een keer heel simpel gedaan en gekozen voor verlagingsveren, op aangeven van cameraman Arnold. De 530d Touring heeft luchtvering achter, dus dat betekent clipjes aan de achterkant en verlagingsveren voor. De kosten zijn heel erg te overzien, ongeveer 350 euro voor de set, incluesief BTW en exclusief montage (en uitlijnen). Ik heb gekozen voor een zo subtiel mogelijke verlaging. Voor staat ‘ie 30 mm lager, achter 20 mm. Geen doorgezakte achterkant. De looks zijn echt geweldig, zó hoort ‘ie te staan.

Dan het rijden: het is subtiel beter. Mocht je bang zijn dat het te oncomfortabel is, vrees niet, want het is juist een stuk comfortabeler. Zeker op hoge snelheid is de verlaging prettig, de oneffenheden worden beter geabsorbeerd waardoor de auto rustiger blijft. Kortom, voor deze paar honderd euro is het een no-brainer en moet ik onze cameraman Arnold bedanken voor de tip! Een modificatie legt overigens wel altijd een zwakte bloot en dit is ook nu het geval. De dempers zijn op zich nog prima, maar die mogen van mij wel ietsje straffer nu de vering soepeler is geworden. Aan de andere kant, voor de lange afstanden is het echt perfect.

Nieuwe wielen en banden voor de BMW 530d xDrive

Er waren ook nieuwe banden en wielen voor de BMW 530d xDrive duurtester. Ik heb uiteraard als een malle zitten zoeken. Persoonlijk had ik geen zin in imitatiewielen, TEC’s, Concavers of andere meuk. Op zich heeft BMW origineel wel een paar fraaie wielen en vond ik de keuze van Arnold (daar is ‘ie weer) erg goed. Hij heeft de Styling 409M en die zijn geweldig én passen prima op de xDrive-modellen. Bij xDrive mag je namelijk geen breedset hebben. Gelukkig ben ik daar sowieso geen fan van. Ik heb nog geen geschikt setje kunnen vinden, maar zal zeker mijn ogen open houden.

Ik wilde – uiteraard – een setje BBS-wielen scoren. Daarbij twijfelde ik tussen 20 en 19 inch. 20 inch is (veel) mooier, maar 19 inch is op zich ook niet verkeerd. En op zich een beetje comfort is wel lekker. Daarbij vond ik de 18 inchers niet verkeerd staan, dus besloten om 19 inch te monteren. Bij BBS heb je drie soorten velgen: gegoten (betaalbaar, maar zwaar), gesmeed (licht maar onbetaalbaar) en flowformed (redelijk licht en redelijk betaalbaar). Dan is er keuze uit drie modellen: de CH-R, CC-R en CI-R. Tja, dan vond ik mijn oude RX-R’s een stuk mooier en authentieker.

Ook bleek dat de set die ik had liggen eigenlijk perfect is voor de F11 xDrive. Met 9 inch breedte en een ET-waarde van 32 past ‘ie perfect in de wielkasten. Het zijn dus niet de grootste wielen qua diameter, maar ze zijn lekker breed en staan ietwat naar buiten. Voor de perfecte fitment heb ik (nou ja, Jeffrey en Howan van PSR dus) een spacer (ook van Cobra) gemonteerd.

Retourtje Bratislava

Uiteraard moet er ook een roadtrip worden gemaakt. Mijn pa heeft de auto al meegenomen om naar Zwitserland heen en weer te knallen. Ikzelf had wat ritjes naar Berkel en Rodenrijs en wat boodschappen doen in Borken. Gelukkig ging ik met mijn lieftallige vriendin op citytrip naar Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Je kan dat met het vliegtuig doen, maar met de auto is het zoveel leuker. Je merkt dat de 530d op snelwegen in zijn element is, dan zijn er weinig betere auto’s. Er zijn zat snellere auto’s dan een 530d, maar deze auto is op een andere manier snel. Je kan er namelijk moeiteloos hele grote stappen mee zetten.

De motor pakt al goed op laag in de toeren, waardoor je eigenlijk de hele tijd op koppel kunt rijden. Constant snelheden van 180-220 vasthouden is kinderspel. Speciale vermelding voor de hydraulische besturing, die is op hoge snelheid magistraal. Het is heel erg lastig uitleggen, want de verschillen zijn klein. Met de elektrische bekrachtiging reageer je op de kleine oneffenheden in de weg, met hydraulisch kun je van te voren aanvoelen wat er gebeuren. Zie het als dit: EPAS is als een keyboard: efficiënter, meer mogelijkheden. Hydraulische besturing is als een piano. Helemaal hopeloos op veel manieren, maar de feedback is zoveel beter.

De route naar Bratislava is simpel. We reden over de grens de A3 op en vervolgens blijf je de hele rit op de A3. Bij Passau ga je de grens over.

Voor de terugweg hebben we voor een andere route gekozen. In plaats van een tussenstop in Oostenrijk een tussenstop in Tsjechië (Usti Nad Labem). Naast het feit dat het een schitterende stad is, ligt het ook heel tactisch: vlak voor de grens. De route ging nu via Dresden, Leipzig, Hanover, Bielefeld, Dortmund, Oberhausen, Arnhem. Het was zondagochtend, geen kip op de weg (op een paar Nederlanders met Kip-caravan na) en honderden kilometers Autobahn glooiend over de heuvels.

Ja, ik weet het, er zijn snellere auto’s op de Autobahn. Er zijn zuinigere auto’s. Maar dat je voor een relatief laag bedrag een auto als dit kunt kopen die moeiteloos constant 200+ rijdt en weigert meer dan 1 op 10 te rijden, is ongekend. Natuurlijk, mijn oude 330d was sneller en zuiniger, maar die heeft niet de gigantisch lekkere stoelen, bijvoorbeeld. Ook qua comfort, geluidsniveau en rust aan boord zijn de verschillen best groot.

Ultieme combinatie

Het is voor mij dan ook de ultieme combinatie, de 530d en en de Mini. Ik weet dat er mannen zijn die zeggen dat je als man niet in een Mini gezien kan worden, maar who cares?

Dit ding is zo veel fun dat ‘ie wat mij betreft roze van kleur was. Dan nog zou ik ermee gaan rijden. Dus de Mini is perfect voor de korte stukjes en fun-kilometers, de 530d voor woon-werk verkeer en de langere vakanties. En dat allemaal voor bij elkaar minder dan de prijs van een nieuwe Volkswagen Golf 1.5 TSI.

Speciaal voor dit artikel had ik even met Loek een afspraak gemaakt voor een ritje voor wat foto’s. Het is altijd leuk om naar je eigen auto te kijken terwijl je aan het rijden bent in die andere. Loek en ik gaan al ver terug en is sinds 2018 mijn collega. In de tussentijd is hij opgeklommen van kleine blaag naar volwaardig schrijver en mijn maatje om naar de Essen Motorshow te knallen. En hij kan ook nog leuke platen schieten, nietwaar?

Afscheid

Maar als de BMW en Mini zo goed bevallen, waarom gaan ze dan toch uit de Autoblog Garage? Nou, dat komt niet zozeer doordat de auto’s weggaan, maar omdat ikzelf wegga. Dit is namelijk mijn laatste artikel voor Autoblog. Na meer dan 8 waanzinnig leuke jaren waar ik elke dag met veel plezier heb gewerkt, is het tijd om afscheid te nemen. Het is een geweldige tijd geweest en heb het er reuze naar mijn zin gehad.

Bij deze wilde ik @michaelras, @Wouter, @jaapiyo, @machielvdd, @Loek, @RubenPriest, @nicolasr, @Michel @martijngizmo en Branded Content bedanken: jullie waren geweldige collega’s. Mocht ik jullie onderweg tegen komen, zal ik uiteraard een seinen of even tüteren.

Last but not least heel erg veel dank voor alle lezers en reaguurders. Dankzij jullie is het überhaupt allemaal mogelijk geweest dat ik per ongeluk in het vak gerold ben (ik kom namelijk van de hotelschool) en niet meer ben weggegaan. Uiteraard zal ik Autoblog nog wel blijven lezen en stiekem gniffelen bij ondeugende woordspelingen, boude vergelijkingen en het keiharde autonieuws van de straat. Het ga jullie goed!