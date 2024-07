De 718 Boxster is serieus goedkoop geworden

De 718 Boxster is best wel betaalbaar.

Op dit moment nadert de Porsche 718 zijn einde. De auto is niet meer te confiigureren op de Porsche-website, tenzij je voor de 718 Spyder RS gaat of de 718 Cayman GT4 RS. Daarmee is er toch een einde gekomen aan een tijdperk.

De Porsche 718 kwam namelijk in 2016 op de markt, alweer acht jaar geleden. En in al die tijd is de auto min of meer hetzelfde geweest. Natuurlijk kwamen er nieuwe uitvoeringen, kleuren, wielen en dergelijke bij, maar was er niet een facelift.

Zeker als je bedenkt dat de 718 een faceliftversie is van de Boxster en Cayman uit 2012 kun je stellen dat de auto een zeer lange loopbaan heeft gekend. Sterker nog, een van de eerste artikelen die ondergetekende voor Autoblog mocht maken was deze over de 718 Boxster!

Viercilinder

Een groot kritiekpunt op de 718 – van de instapversies althans – is diens viercilinder. Dat vinden de mensen niet leuk, want de vorige versie had die huilende zescilinder boxer achterin liggen.

Een viercilinder boxer met turbo is een uniek concept, alleen Subaru past het tegenwoordig nog toe. Je hebt dus wel een unieke motor in een tijd waar alle motoren praktisch eenheidsworst zijn. We gingen eventjes op zoek naar de goedkoopste 718 van Nederland op Marktplaats en kwamen bij dit exemplaar uit.

Het is niet de meest spannende configuratie met de zilvergrijze lak, zwarte wielen en zwart alcantara-lederen bekleding. Maar het is wel een frisse auto uit 2016 met ‘slechts’ 127.099 km op de klok. Voor een sportwagen is dat veel, maar voor een Duits kwaliteitsproduct als een Porsche moet dat geen probleem zijn.

Basisversie 718 Boxster

Het is ook de absolute basisversie met nauwelijks opties. Dat betekent in Porsche-begrippen waarschijnlijk alsnog 20 mille aan opties, omdat ze standaard episch kaal zijn. De auto is voorzien van 20 inch Carrera Sport-wielen, sportuitlaat, navigatie en bipsverwarming. Ook parkeersensoren achter waren niet standaard. Kortom, de meeste dingen die je nodig hebt zitten er wel op. Het enige dat je misschien mist is de cruise control, wat wel handig is met de flitsmarathon op komst.

De prijs van 47.495 euro is niet verkeerd gezien het gebodene. Laten we vooral niet vergeten dat de basis Boxster nu eindelijk snel was. De 2.0 viercilinder is namelijk goed voor 300 pk en 400 Nm, waardoor je – met PDK althans – in 4,9 seconden naar de 100 km/u kan sprinten en een top kon halen van 275 km/u.

En dat is dan nog standaard, want in tegenstelling tot zijn voorganger kun je deze 2.0 viercilinders vrij makkelijk chippen naar zo’n 350 pk en 460 Nm! Kijk, dat schiet al behoorlijk op. Dan kun je met je Basis-Boxster gewoon een 996 GT3 bijhouden. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

