Overheid wil drankrijders keihard aanpakken met celstraffen

Minister Yesilgöz is helemaal klaar met drankrijders.

Je zou denken dat iedereen inmiddels wel weet dat rijden onder invloed een slecht idee is, maar toch werden er vorig jaar ruim 22.000 drankrijders op heterdaad betrapt. En wie weet hoeveel mensen er zijn die niet betrapt zijn. De overheid vindt het daarom tijd voor een hardere aanpak.

Minister Yesilgöz heeft een wetsvoorstel ingediend en daar is het kabinet mee akkoord gegaan. Het voorstel moet nog door de Tweede Kamer, maar dat weerhoudt ons er niet van om de plannen alvast met jullie te delen.

De minister heeft geconstateerd dat sommige alcomobilisten erg hardleers zijn. Ze lappen een rijverbod gewoon aan hun laars en kruipen doodleuk weer achter het stuur. Daar heeft de minister nu een oplossing voor bedacht: als je dat flikt, ga je gewoon de bak in. Probeer dan nog maar eens in de auto te stappen.

In het wetsvoorstel is dit iets formeler verwoord: het gaat om “vervangende hechtenis”. Dit kan de rechter opleggen op het moment dat iemand ondanks een rijverbod toch weer in de auto (of een ander voertuig) stapt. Volgens het nieuwe wetsvoorstel kan deze gevangenisstraf oplopen tot zes maanden. Dat zal ze leren!

Verder kan de rechter straks ook het rijverbod meteen na de uitspraak in laten gaan, ook als de beschuldigde in hoger beroep gaat. Kennelijk is dat nu nog niet het geval. Overigens geldt dit alles niet alleen voor rijden onder invloed, maar voor alle gevallen waarbij een rijverbod wordt opgelegd.

Het is nu nog even afwachten of de Tweede Kamer dit voorstel van Yesilgöz ook een puik plan vindt. Vast wel, want rijden onder invloed kan niet hard genoeg aangepakt worden, toch?

