Kijk, zó moet je een M3 youngtimer aanpakken

Deze M3 youngtimer bewijst dat je wel degelijk een oude BMW kunt tunen.

Een oude BMW optisch aanpakken is net zoiets als een oude Madonna voorzien van diverse facelifts. Ja, je ziet nog de originele lijnen ergens in de verte, maar het geheel komt wat geforceerd over. En juist omdat je het zo modern wil over laten komen, zie je eigenlijk waar het echt oud is. Er is namelijk niets mis met mooi oud worden.

Met de BMW 3 Serie van de E46-generatie is dat natuurlijk niet anders. De meeste modificaties maken de auto er niet fraaier op. Maar vandaag is daar dan een uitzondering. Dit is namelijk een BMW M3 die door Vorsteiner onder handen is genomen.

M3 youngtimer

Het eerste compliment is dat de auto er in eerste instantie niet getuned uitziet. Het zijn namelijk bijzonder subtiele modificaties, maar ze werken wel. De voorbumper is geïnspireerd op die van de BMW M3 CSL, met de extra luchtinlaat. Mensen met een voorliefde voor symmetrie hebben hier moeite mee, maar er zijn vast wel Land Rover Discovery-fans te vinden die hiervoor warmlopen.

Op de bumper zien we twee carbon opzetstukken. Dat carbon past meteen goed bij de motorkap, want die is ook van dat peperdure goedje gemaakt. Het lijkt de originele motorkap te zijn, maar deze van Vorsteiner is net even wat heftiger. Aan de zijkant zien we een eh, ornament, dat gek genoeg stijlvoller is dan BMW’s eigen ietwat kitscherige versiersel. Een tuner die het stijlvoller doet dan de fabrikant, het moet niet gekker worden.

Hele dure wielen

Aan de achterzijde zien we de geprononceerde spoiler en diffusor, waarbij je drie keer mag raden van melk materiaal dat gemaakt is. Jazeker: koolstofvezel. De Vorsteiner-wielen staan eveneens schitterend. Geen bicolor-rariteit, maar gewoon een heerlijk dik retro-eqsue wiel. De naam is ‘GTE-352′ en ze zijn uiteraard gesmeed en driedelig. Goedkoop zijn de patta’s niet, je bent zo 12 mille kwijt en dan zitten er nog geen banden omheen!

Achter de velgen zien we een setje Brembo-remmen. Geen overbodige luxe, daar de standaardremmerij van de M3 E46 ernstig te kort schiet als je vaker dan twee keer wil afremmen vanaf hoge snelheid. Kortom, deze M3 youngtimer van Vorsteiner bewijst dat je je wel degelijk ‘stijlvol’ kunt tunen.

Fotocredits: Ted7 via Instagram.