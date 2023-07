Volgende M3 beter dan de huidige, dus elektrisch?

De volgende M3 moet beter gaan worden dan het huidige model. Maar hoe moeten we dat zien? Wordt het een EV?

Met de overgang van verbrandingsmotoren naar volledig elektrische zijn er enkele hordes die overwonnen moeten worden. Als je voorheen een 420d of 430i had en de overstap maakt naar een i4 eDrive35e, is de kans groot dat je het als een vooruitgang beschouwt. Je hebt en modernere, stillere en snellere auto die voor min of meer dezelfde kosten te rijden zijn.

Maar in het geval van een sportief topmodel – de BMW M3 in dit geval – zit dat toch een beetje anders. Je ziet dus dat automerken dan toch nog vasthouden aan de plug-in hybride als een soort tussenoplossing. BMW doet dat zelf ook, de komende BMW M5 zal een plug-in hybride zijn. Met de M3 is dat een beetje anders.

Volgende M3

BMW M Baas Frank van Meel sprak met het Australische Drive over de toekomst van de M3. Er is nog niets definitief, maar verwacht niet dat er een hoop keuze komt qua aandrijflijnen. Er zal er hoogstwaarschijnlijk eentje zijn.

Kijk, de logica is erachter is vrij eenvoudig. De nieuwe M3 moet beter zijn dan de huidige. Als dat elektrisch kan, dan gaan we waarschijnlijk voor een elektrische M3. Als dat niet kan, houden we vast aan de verbrandingsmotor. Het is vrij eenvoudig, maar we gaan er alles aan doen om te zorgen dat het kan puur elektrisch gaat worden. Frank van ///Meel, BMW ///M baas bereidt ons alvast voor op een ///M3 EV.

Op de vraag of alle drie mogelijk is, is Van Meel vrij duidelijk: dat is te veel. Het is de bedoeling dat er slechts één opvolger komt. Een PHEV is zeer onwaarschijnlijk.

EV beter dan plug-in?

Dan is het nu ook een beetje de vraag aan jullie, lieve lezers. Is dit een slimme keuze van BMW M. In eerste instantie zou je zeggen van niet. Bij een BMW M-product in het algemeen en M3 in het bijzonder zijn er meer dingen van belang dan alleen snelheid in een rechte lijn. Je wil ook een beetje beleving, wegligging en speciaal voor @wouter wat driftability.

Anderzijds, als je kijk naar de Mercedes-AMG C63, dan zou je kunnen stellen dat AMG beter had kunnen gaan voor een EV. Een viercilinder PHEV van 2.200 kg wordt niemand blij van, toch? Laat het weten in de comments!