Ga jij de Volkswagen Multivan Bulli nu wel kopen voor de familie?

Kijk, nu kan ook jou gezien zo’n kekke Volkswagen Multivan Bulli rijden met eega en kroost.

De Volkswagen ID.-Buzz en Multivan zijn geweldig leuke busjes. Van die typische auto’s die je niet nodig hebt, maar wel nodig wil hebben. Zeker als je ‘m bestelt in zo’n two-tone kleurstelling met een paar leuke opties. Dan smoelt het toch bijzonder goed voor het type auto. Maar ja, het wordt dan wel een vrij duur busje.

En mensen die bussen kopen, kijken vaak ook echt wel naar de prijs. Voor personenvervoer of een leasevloot gelden andere eisen dan voor particulieren. Maar Volkswagen komt iedereen tegemoet door een paar rigoureuze beslissingen te maken.

Volkswagen Multivan Bulli Edition

Ten eerste is de Volkswagen Multivan veel goedkoper geworden. De basisprijs is namelijk nu 59.990 euro. Dat is nauwelijks spotgoedkoop te noemen, maar vergeet niet dat een Polo GTI tegenwoordig ook al 44.020 euro kost (reken voor de grap eens om naar guldens). En het is niet dat je een extra zwakke aandrijflijn krijgt.

De Multivan behoudt de 1.4 viercilinder turbomotor met elektromotor. Mocht je de Multivan willen leasen, dan kost je dat 929 euro per maand (op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar). Wil je meer ruimte, kees dan voor de ‘Lengte 2’, die heeft – dit verwacht je niet – meer lengte! Die kan voor 61.260 euro mee.

Van der Valk buffet

En nu komt het allermooiste, ze hebben niet bespaard op de uitrusting. Integendeel! Alle Multivans zijn nu een zogenaamde ‘Bulli Edition’ en alle andere uitvoeringen zijn komen te vervallen. Dat is ook net zo gek, want de oude instapper, de Life, kostte 61.830 euro.

De Bulli Edition is echter completer uitgerust en maakt dus alle andere uitrustingsniveaus overbodig. Zie het een beetje als een buffet bij van der Valk op zondagmiddag. Dan ga je ook niet voor 50 euro p.p. á la carte eten, maar dan maak je gebruik van het buffet en kun je alsnog alles van de kaart onbeperkt naar binnen bunkeren.

Het enige nadeel is wel dat de persfoto’s niet helemaal overeenkomen met de getoonde prijs. Nu is dat iets van alle tijden, maar het verschil is wel heel erg groot. Als je op de configurator kijkt, dan is die grijze de standaard Multivan Bulli Edition. Het belangrijkste is de two-tone kleurstelling. Dat kost je 2.860 euro, maar dan ziet het er ineens een stuk leuker uit.