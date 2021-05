Kijk, zo ziet de Jaguar E-Pace er al een stuk beter uit - Autoblog.nl

Ondergetekende zou de E-Pace niet het knappere zusje van de F-Pace noemen. De E-Pace R-Dynamic Black Edition maakt het een beetje goed.

Porsche had het kunstje om details zwart te maken als geen ander onder de knie. Ze plakten er het GTS-label op en het ziet er vaak inderdaad erg lekker uit. Tegenwoordig hebben zoveel merken allerlei pakketjes om de boel zwart te maken. Van Audi tot Mercedes en alles daar tussenin. Jaguar past het trucje toe op de E-Pace, met de introductie van de R-Dynamic Black Edition.

Naast zijn zwarte voorkomen, heeft deze variant een rijkere standaarduitrusting, 19-inch velgen en draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Als je er kritisch naar kijkt is het eigenlijk een uitbreiding van een bestaand pakket. Je kon je E-Pace al met zwarte details krijgen als je het Black Pack koos. De nieuwe E-Pace R-Dynamic Black Edition is dan ook een uitbreiding op het reeds bestaande R-Dynamic S-uitvoering. Volg je het nog?

E-Pace R-Dynamic Black Edition

In Nederland lijkt de Jaguar E-Pace vooralsnog geen hardloper. Hoe vaak ben jij deze SUV al tegengekomen op de Nederlandse wegen? De E-Pace R-Dynamic Black Edition is te krijgen in combinatie met diverse benzine- en dieselmotoren. Van de D165 diesel tot de P250 benzinemotor.

De komst van dit pakketje is geen toeval. Deze E-Pace R-Dynamic Black Edition is meteen het MY22-model. Nieuw met deze modeljaarupdate is onder andere het nieuwste Pivi en Pivi Pro infotainmentsysteem met Software-Over-The-Air (SOTA) updates. Het eerder genoemde draadloze CarPlay of Android Auto en verder wat wijzigingen aan de manier waarop uitvoeringen door Jaguar worden samengesteld.

Jaguar E-Pace prijs en concurrentie

Voor de Nederlandse markt is de E-Pace P300e PHEV wellicht het meest interessante model. Deze plug-in hybride levert 309 pk en kan maximaal 55 kilometer elektrisch rijden. De aandrijflijn omvat een driecilinder, gecombineerd met een elektromotor.

Het prijskaartje van de PHEV ligt op 61.538 euro, terwijl de vanafprijs van een E-Pace uitkomt op 61.152 euro. Het model concurreert met auto’s als de BMW X2 en Volvo XC40. Maar de X2 heb je al vanaf zo’n 45 mille en de voordeligste XC40 duikt onder de 40k. Heb je ook meteen je verklaring waarom de E-Pace geen topper is in ons land.