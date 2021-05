Nieuwe SL van Mercedes wordt serieus licht - Autoblog.nl

Mercedes laat alvast een glimp zien van de nieuwe SL, het geraamte althans!

Bij Mercedes is er in het gamma dermate veel overlap dat je meerdere modellen kunt schrappen zonder dat iemand het door heeft. Een CLA ‘coupe’ en A-Klasse sedan? Dat zijn beide C-segment sedans. Of wat te denken van de CLS en AMG GT Coupé? Dat zijn beide sportief getinte E-Klasses met vierdeuren, die Mercedes om onverklaarbare redenen ‘Coupé’ noemt.

Ook met de AMG GT Roadster en SL was er wat overlap. Natuurlijk, de ‘Sport Leicht‘ was iets luxer en groter (en inmiddels uit productie). De AMG GT Roadster was eigenlijk datgene dat de ‘R231’ (zo heet het laatste model) moest zijn. Een sportief getinte roadster met een grote motor en veel luxe. Mercedes pakt het nu dan ook verstandig aan en vervangt beide auto’s met één model.

Nieuwe SL (geraamte)

En dit is ‘m! Althans, dit is het geraamte van de nieuwe SL. Mercedes vergelijkt ‘m meteen met de eerste SL (het chassis althans). De tijd heeft niet stilsgestaan. De auto krijgt een aluminium chassis en koetswerk. Dat klinkt veel belovend, maar de huidige SL was ook grotendeels van aluminium en aanzienlijk lichter dan zijn voorganger (de R230).

Het chassis voor deze auto is interessanter dan je denkt. Want de ingenieurs uit Affalterbach (Mercedes-AMG is verantwoordelijk voor de ontwikkeling) hebben er een hele kluif aan. De nieuwe SL moet niet alleen licht zijn, maar ook plaats bieden aan 2 volwassenen plus 2 kinderen.

Vierzitter

Opmerkelijk, daar de AMG-GT en SL beide tweezitters waren. De reden is simpel, de nieuwe ‘R232’ vervangt namelijk óók de S-Klasse Cabriolet (ja, die had je ook nog). Daarnaast moet de auto zowel sportief als comfortabel zijn, waardoor stijfheid nog belangrijker is. Volgens AMG is de nieuwe SL 18% stijver dan voorheen.

Ook een lastige uitdaging is dat de nieuwe SL voorbereid moet zijn op een enorm aantal verschillende aandrijflijnen. Reken op diverse zescilinder lijnmotoren en enkele V8’en. Deze worden uiteraard elektrisch ondersteund (EQ Performance, waar Hamilton elk weekend mee wint). Minimaal betreft het een 48V-generator, maar verwacht ook plug-in hybrides. Qua vermogens moet je denken aan zo’n 370 pk (Mercedes-Benz SL 450) tot bijna 800 pk in de Mercedes-AMG SL73e). We zijn benieuwd wat er dan van het lage gewicht overblijft.

De nieuwe SL wordt verwacht voor het modeljaar 2022. Ondanks dat AMG de auto ontwikkelt, zal de auto in de Mercedes-fabriek in Bremen gebouwd worden.