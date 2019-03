Kijken we hier naar een geschikte Bond-auto?

Origineel is het wel.

James Bond is normaal gesproken te vinden in vette Astons of Jaguars, maar wat als de geheim agent eens buiten zijn boekje gaat en voor iets compleet anders kiest? Deze Mark Zero van Piech Automotive lijkt wat dat betreft een geschikte kandidaat.

Het voertuig heeft de lijnen van een klassieke GT en combineert dit met moderne technologie. Het concept staat namelijk op een elektrische aandrijflijn. Een 150 kW sterke elektromotor moet deze rakker een actieradius van 500 kilometer geven. Al die mooie technologie maken van de Mark Zero helaas geen lichtgewicht. Het concept weegt 1.800 kg schoon aan de haak.

Met al het nieuws rondom crossovers, stadsauto’s en bizarre supercars is zo’n elektrische GT weer eens wat anders. Wie een dikke achtcilinder wenst kan straks gaan shoppen bij TVR of, wie liever op safe speelt, bij Aston Martin. Deze Mark Zero als schoon alternatief klinkt zo gek nog niet.