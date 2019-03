CO2-uitstoot hoogst sinds 2014 door afkeer diesel

De massale overstap heeft zo z'n gevolgen.

Steeds meer autofabrikanten stoppen, met name in Europa, met het aanbieden van dieselmotoren. Door strengere Europese regelgevingen is de brandstof enorm geplaagd. En zelfs als je een diesel nieuw koopt zit je als bezitter met onzekerheid. Welke stad mag ik nu of straks niet meer in, wat betekent dit voor de restwaarde en ben ik wel financieel beter uit met mijn diesel?

Er zijn twee alternatieven waar de automobilisten naar uitwijken. Een benzineauto of een (volledige) elektrische auto. Met name de markt van de volledige elektrische auto staat nog in de kinderschoenen, vooral voor consumenten. Daarom is een benzineauto op dit moment hét alternatief.

Als het gaat om de CO2-uitstoot dan stoot een benzineauto meer uit in vergelijking met een diesel. Aangezien veel dieselrijders overstappen heeft dit tot gevolg dat de CO2-uitstoot in rap tempo toeneemt. JATO Dynamics deed hier onderzoek naar in meer dan 20 Europese markten. Uit het onderzoek blijkt dat de CO2-uitstoot in 2018 op z’n hoogste was in vier jaar tijd. De uitstoot nam met 2.4 g/km toe in vergelijking met 2017.

Van de auto’s met de minste CO2-uitstoot kun je het beste een Toyota rijden. Het hybride offensief van de Japanse autofabrikant heeft als resultaat dat Toyota’s de laagste gemiddelde CO2-uitstoot hebben. Daarna volgen merken als Peugeot, Citroën en Renault. BMW, Volvo, Mazda en Mercedes komen als grootste vervuilers in het onderzoek naar voren.

Nederland staat in de top 3 als het gaat om Europese landen met de minste CO2-uitstoot. Samen met Finland en Noorwegen waren we de enige drie landen in dit onderzoek die juist een daling van de CO2-uitstoot voor elkaar kregen. Landen als België, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland scoorden juist slecht. In deze landen was sprake van een toename van vier procent of meer als het gaat om de uitstoot van CO2.