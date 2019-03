Dit is dé gezinsauto voor Russische voetballers

Als de kleur van je tandpasta een auto zou zijn.

En jij dacht dat die Bugatti Chiron door Mansory compleet verpest was. “Maar wacht, er is meer!”, aldus de tuner in Zwitserland. Men trok onze cameraslaaf aan zijn jasje en liet hem deze zwaar gehavende S63 Cabrio zien.

De auto is met geen pen te beschrijven. Ook niet met een toetsenbord, maar toch doe ik een poging. Mansory ging tot het extreme met het tunen van deze Mercedes-AMG. De mintgroene kleur werd zowel aan de buiten- als aan de binnenkant toegepast. Om het geheel af te maken werd een custom kinderzitje gemaakt die honderd procent matcht met de auto. Uniek is het wel.

Er zijn slechts een paar bestemmingen ter wereld waar deze auto tot zijn recht komt. De straten van Monaco, de kleurrijke wijken van Tokio, Dubai, of de sinistere buurten van Moskou. In Nederland kan deze Mercedes nooit en te nimmer zijn snoet laten zien. Onze Hollandse pupillen zijn simpelweg niet gemaakt voor dit soort toestanden.