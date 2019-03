De Piëch Mark Zero is officieel

Is dit gebakken lucht, of legt Piëch hier de eerste stenen aan een nieuw imperium?

Dat de familie Piëch zich graag bezighoudt in de autowereld, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Sinds enkele jaren waagt ook de zoon van de notoire Ferdinand zich aan een carrière in de automotive. Samen met de Zwitserse ondernemer Rea Stark Rajcic zette Anton Piëch het gelijknamige merk op, met als doel auto’s te emaken op basis van een “open en flexibel” platform. Voorafgaande aan het Autosalon van Genève trekt Piëch Automotive de doeken van zijn eerste creatie: de Mark Zero.

De Mark Zero is een volledig elektrische Gran Turismo met een volgens Piëch Automotive nieuw type batterijcell. De nieuwkomers leggen niet uit waarom zijn batterij nu precies zo innoverend zijn, wel vertellen ze dat deze gemaakt wordt door het Chinese Desten. Volgens Piëch Automotive moet de mark zero zijn batterijen in een mum van tijd op kunnen laden; als we het persbericht mogen geloven kan de auto 80 procent van zijn accu vullen in 4:40 minuten. De snelheid is mogelijk dankzij het feit dat de systemen eigenlijk niet oververhitten in het proces.

Duidelijk is het bedrijf over het rijbereik van de Mark Zero. Piëch zegt dat de auto volgens WLTP liefst 500 kilometer ver moet kunnen rijden. Het 1.800 kg wegende apparaat heeft op zijn vooras één 150 kW elektromotor, terwijl er op de achteras nog eens twee even zo sterke motoren te vinden zijn. Piëch wil vooralsnog geen prestatiecijfers delen, maar snel zal hij ongetwijfeld zijn.

Volgens Piëch is de Mark Zero de eerste van “een familie” van producten dat het in de komende drie jaar zal onthullen. Het merk wil sowieso een twee- en vierzitter op de markt brengen, evenals een sportieve SUV. Mogelijk komt het ook met cabrio’s of pick-ups.