Kikkergroene Audi RS Q3 verandert in een vuurbal

Een Audi RS Q3 stond afgelopen nacht in brand.

De jaarwisseling zit achter de rug. Dat betekende naast oliebollen en bubbels ook vuurwerk. Met dat laatste kunnen sommige mensen zich helaas niet gedragen. Nu is dit pure speculaas kijkende naar deze Audi RS Q3 brand van gisteravond. Want het is toch wel heel toevallig dat nou juist op oudejaarsavond deze groene Audi in de hens stond.

Uit voorzorg je geliefde bolide parkeren op oudejaarsavond in een garage is geen gek idee. Zo hoef je niet bang te zijn voor vuurwerkschade van bijvoorbeeld de buren (of van jezelf), maar ook niet voor vandalen. Helaas komt het elk jaar weer voor dat onschuldige auto’s door vandalen in de fik worden gestoken. Vaak in combinatie met vuurwerk.

Audi RS Q3 brand

Onderzoek moet uitwijzen wat hier het verhaal achter is. Feit is dat de hulpdiensten gisteravond om 21:10 werden gealarmeerd vanwege een autobrand in het Limburgse Weert. Het is niet de eerste ‘dure’ autobrand in het weekend van oud & nieuw. Eerder was een Porsche Cayenne S E-Hybrid al aan de beurt, elders in het land.

In een woonwijk stond een kikkergroene Audi RS Q3, met een nieuwprijs van 120 mille, in lichterlaaie. Zonde natuurlijk om zo’n opvallende verschijning met zijn befaamde vijfcilinder turbo in de fik te zien staan. Heel lang heeft de huidige eigenaar niet kunnen genieten van zijn of haar bolide. De Audi was afgelopen zomer nog van eigenaar gewisseld.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te doven. Daarmee kon men voorkomen dat de rest van het voertuig uitbrandde. De voorzijde en een deel van het interieur moet als verloren worden beschouwd. Desalniettemin is de schade natuurlijk fors aan de Audi.

Er is een onderzoek ingesteld naar de brand. Onder dit soort omstandigheden lijkt brandstichting het meest voor de hand liggend. De Audi RS Q3 is het topmodel binnen de Q3-reeks. De 2.5 liter TFSI is goed voor 400 pk. Daarmee knalt de crossover in 4,5 tel naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Bron: AS Media