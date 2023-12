670 pk Porsche Cayenne hybride verwoest door brand

Een verdachte situatie, deze Porsche Cayenne brand.

Zo staat er een Cayenne met een nieuwprijs van 230.000 euro op de parkeerplaats. Zo is het een hoopje schroot met vooral heel veel schade. Helaas was dat het lot voor deze Porsche Cayenne S E-Hybrid in Assendelft. In de nacht van donderdag op vrijdag stond de auto in lichterlaaie.

De Porsche Cayenne brand was omstreeks 04:25 uur ontstaan. Het krachtige hybride gevaarte stond geparkeerd in een woonwijk, naast een Audi A3. Toen de brandweer arriveerde stond de voorkant van de SUV in lichterlaaie. Men kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de Audi.

De snelle inzet van de brandweer heeft erger doen voorkomen, maar de Porsche Cayenne S E-Hybrid is na de brand rijp voor de sloop. Het vuur heeft een groot gedeelte van de auto zwaar beschadigd.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan. Over de oorzaak is nog niets bekend. Tijdens de brand stond de Porsche te laden aan de publieke laadpaal. Echter is het speculeren wat er zich heeft afgespeeld afgelopen nacht. De politie sluit brandstichting in elk geval niet uit.

De auto in kwestie betreft dus een hybride Porsche Cayenne. Deze combineert een 4.0 liter V8 met een elektromotor. De V8 is goed voor 550 pk, de elektromotor levert nog eens 136 pk. Het systeemvermogen bedraagt 670 pk en 900 Nm aan koppel. Daarmee is het een heel snel ding: van 0-100 km/u sprint de Porsche Cayenne S E-Hybrid in 3,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 295 km/u.

Bron: AS Media