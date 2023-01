(PH)EV’s minimaal net zo leuk als Audi RS-modellen

Ja, dat lees je goed. Volgens een honcho worden de (PH)EV’s van Audi Sport minimaal net zo leuk als de ICE-modellen.

Met het hele downsizing-verhaal en nu de elektrificatie (in beide gevallen voor een beter milieu) hebben sommige merken meer van hun traditionele merkwaarden moeten opgeven dan anderen. Denk aan BMW, ooit de purist met een zescilinder lijnmotor met achterwielaandrijving, verkoopt nu vooral vierwielaangedreven crossovers en zelfs voorwielaangedreven auto’s!

Bij Audi lijkt het juist de goede kant op te gaan. Die hele downsizing was prima voor het merk met de vier ringen: veel Audi’s hadden immers al een turbomotor. En nu het merk over gaat naar elektrische aandrijving zitten ze weer goed.

De motoren verhuizen van VOOR de vooras, naar een kleinere motor OP de as, met het accupakket tussen de wielen. Ook hebben Audi’s elektrische auto’s achterwielaandrijving. Kortom, dat gaat gewoon betere auto’s opleveren.

(PH)EV’s minimaal net zo leuk als benzineauto’s

Maar zijn dat dan ook leukere auto’s dan de beste Audi’s met een verbrandingsmotor? Daar zijn wij wel benieuwd naar. Heel toevallig waren ze dat bij Autocar ook, die het vroegen aan Sebastian Grams, de Managing Director van Audi Sport.

De speciale modellen als de Audi R8 RWD en TT-RS Iconic Edition zijn een einde van een tijdperk. Zó tof en puur gaat het niet meer lukken. Audi gaat zich meer en meer op elektrificatie toeleggen. Het is de bedoeling de gehele range van Audi Sport in 2030 elektrisch of gedeeltelijk elektrisch is (dat betekent dus gewoon een plug-in hybride).

Sebastian Grams wijst erop dat Audi behoorlijk kan spelen om de dynamische kwaliteiten van elektrische auto’s (en PHEV’s) te vergroten. En nee, dan heeft hij het niet alleen over extra vermogen en dus extra snelheid.

Nee, volgens Grams zijn er meer mogelijkheden om de rijervaring naar een hoger plan te tillen. Met de elektromotoren kun je dingen als een driftmodus en andere fun-instellingen makkelijker voor elkaar krijgen. Volgens Grans zullen (PH)EV’s dan ook minimaal net zo leuk zijn als de RS-modellen met enkel een benzinemotor.

Anders nog iets?

Wat staat er verder op de planning? Nou, meer SUV’s! Gek maar waar, op dit moment heeft Audi Sport slechts 2 SUV’s in het assortiment: de kleine RS-Q3 (eventueel ook als Sportback) en de gigantische RS-Q8. Ondanks dat Sebastian Grams het niet met boude worden mag zeggen, zullen de volgende Audi Sport-modellen minimaal een PHEV worden. De R8 GT RWD en TT-RS Iconic Edition zullen een einde van een era zijn met unieke motoren.

Ook qua elektrische Audi RS-modellen verwacht Grams dat het wel goed komt, ook met de liefhebbers. Daarbij is hij zich ervan bewust dat sommige mensen het jammer zullen vinden (de elektrificatie). Hij tekent er wel bij aan dat er ook een nieuwe klantenkring aan komt, die eigenlijk niets anders verwacht dan een elektrische auto.

Via: Autocar.

