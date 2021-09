BREEK: Kimi Raikkonen heeft Covid en mist Nederlandse GP!

Bwoah, de meest besproken coureur van de grid momenteel, Kimi Raikkonen, moet helaas zijn laatste kans op het rijden van de Nederlandse GP missen door het vatten van Covid.

De meest besproken rijder van de week moet wel Kimi Raikkonen zijn. De 41-jarige Fin die al jaren meerijdt omdat ‘ie het gewoon leuk vindt, kondigde afgelopen week aan dat hij met pensioen gaat. De altijd lekker stoïcijnse Raikkonen is een icoon van de sport en ook al was het al lange tijd evident dat het een keer klaar is, Kimi zelf leek het nog wel te zien zitten. Hij slijt zijn laatste dagen bij Alfa Romeo Racing, de 2021-versie van Sauber.

Kimi Raikkonen heeft Covid

Dat betekent automatisch dat de Nederlandse GP van 2021 die morgen van start gaat, de eerste en laatste race op Zandvoort is voor Kimi. Helaas gaat het niet gebeuren. Kimi Raikkonen testte vanmorgen positief op Covid. Dat betekent automatisch dat je in quarantaine moet en dus mag Raikkonen zijn enige Nederlandse GP meemaken vanaf de bank.

Robert Kubica

Met Kimi Raikkonen eruit door Covid, blijft het stoeltje in de Alfa Romeo dan leeg? Nee, natuurlijk niet. Een oude bekende pakt dat stoeltje weer terug. Iemand die ook de hoogtijdagen van Kimi nog heeft meegemaakt: Robert Kubica. Deze Poolse coureur was een tijdje van de baan, maar keerde terug in 2018 en 2019 voor Williams. Hij gaf zijn stoeltje aan Nicholas Latifi in 2020 en werd actief in de DTM, maar bleef banden houden met Alfa Romeo Racing om testwerk in de F1 te blijven doen. Dat blijkt nu dus ook een positie als invaller te zijn. Kubica zal morgen aan de start verschijnen in de Alfa Romeo C41.

Naar voor Kimi Raikkonen natuurlijk om de enige kans op een Nederlandse GP te missen door Covid. We moeten het doen met Robert Kubica. En dat in 2021.

UPDATE: wellicht dat Kimi toch niet vanaf de bank hoeft mee te kijken, want door de regels in ons land is quarantaine niet verplicht als je twee vaccinaties hebt gehad. Frédéric Vasseur, teambaas bij Alfa Romeo, bevestigt dat. Wel is nog onduidelijk of een return op Monza een volledige zekerheid is.