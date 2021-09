BREEK: Kimi Raikkonen stopt na dit seizoen met Formule 1

De stoïcijnse Fin zegt na dit seizoen de Formule 1 vaarwel.

Sommigen stoppen op hun hoogtepunt, anders gaan gewoon ijskoud door. Voor beide is wat te zeggen. Nico Rosberg hing na het binnenslepen van de wereldtitel meteen zijn helm in de wilgen, maar zo niet zijn half-landgenoot Kimi Raikkonen. Nadat hij in 2007 wereldkampioen werd ging hij (met een tussenpauze van twee jaar) namelijk nog 12 jaar door in de koningsklasse van de autosport.

Dat kunnen we nu definitief zeggen, want zojuist is bekend geworden dat The Iceman er een punt achter zet. 2021 zal zijn allerlaatste seizoen in de Formule 1 worden. We kunnen hem gerust een veteraan noemen, want Raikkonen is inmiddels aan zijn negentiende seizoen bezig.

Zoals gezegd was het hoogtepunt van Kimi’s lange carrière zijn wereldtitel, die hij in 2007 op zijn naam schreef met Ferrari. Daarnaast werd hij twee keer tweede en drie keer derde in het kampioenschap. Zijn laatste podium was de laatste keer dat hij in een Ferrari de finish haalde: dat was Brazilië 2018. Sindsdien is hij een beetje naar de achtergrond verdwenen wat resultaten betreft, maar desondanks hij is nog onverminderd populair. Juist omdat hij niet probeert populair te zijn.

Het is overigens niet de eerste keer dat Kimi Raikonnen stopt in de Formule 1. Nadat hij in 2009 zesde was geworden bij Ferrari verruilde hij zijn Formule 1-helm namelijk twee jaar voor een WRC-helm. Vervolgens maakte hij in 2012 een comeback bij Lotus.

Een comeback kunnen we deze keer wel uitsluiten, want Kimi is inmiddels 41, wat in Formule 1-termen stokoud is. Wat dat betreft is het geen verrassing dat hij een punt achter zijn carrière zet, maar zijn ‘bwoahs’ zullen toch gemist worden.