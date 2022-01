Boomklimmen tegen uitbreiding autofabriek Nedcar

Een boomhut bouwen deden we vroeger allemaal. Deze mensen doen het om de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar tegen te gaan.

De politie in Born heeft het er maar druk mee. In en rondom het gebied van VDL Nedcar zijn mensen in bomen geklommen. Ze protesteren tegen de uitbreiding van de Nederlandse autofabriek. De actievoerders zijn er bang voor dat beestjes als vleermuizen, dassen en ook reeën moeten wijken voor de uitbreiding. Met de uitbreiding verdwijnt zo’n 7 hectare van het naastgelegen Sterrebos. En dat vinden de actievoerders niet tof.

Nedcar uitbreiding

Actievoerders zijn de in de bomen geklommen en hebben zich vastgeketend. De politie is ter plaatse om de mensen te sommeren uit de boom te komen. Sinds gisteren was er al vanuit de gemeente een noodverordening ingesteld. Met het noodbevel hebben de agenten de bevoegdheid om een gebied te ruimen. De politie was op de hoogte dat er iets zou gaan gebeuren en was daardoor al met extra man paraat in de gemeente Sittard-Geleen.

In het verleden heeft VDL Nedcar toestemming gevraagd aan de provincie Limburg om te mogen uitbreiden. Volgens het bedrijf is uitbreiding cruciaal om nieuwe klanten aan te trekken. Die nieuwe klanten zijn broodnodig, want de fabriek verliest volgend jaar BMW en MINI na jaren van trouwe dienst.

Video via RedHetSterrebos op Twitter